VISIONS Premiere: Heckspoiler stellen Video zu "Neid" vor

Foto: Doris Himmelbauer

Die österreichischen Rock-Aufsteiger Heckspoiler präsentieren bei uns ihr neues Video zum Song "Neid". Darin stellt das zwischen Punk und Rock agierende Power-Duo seine Live-Qualitäten zur Schau, von denen man sich in Kürze auch auf ihrer Deutschland-Tour überzeugen kann.

Heckspoiler packen eine ungewöhnliche Mischung auf den Tisch: Das massive, metallisch im Overdrive drückende Riffing und die Bass/Schlagzeug-Besetzung weisen in Richtung Royal Blood, die Punk-Färbung und die deutschsprachigen Texte mit teils gesellschaftskritischem Touch erinnern an Bands wie Kmpfsprt, dank österreichischem Zungenschlag und eigenwilligem Look denkt man aber auch an Bilderbuch.

Wie man sich das Schaffen von Bassist und Sänger Kim Tom Gun und Schlagzeuger und Sänger Zlatko San konkret vorzustellen hat, demonstriert das neue Live-Video zum Song "Neid": Im weißen Strick-Rollkragen reißen die beiden bei einer Club-Show den Laden ab, die Wackelkamera wechselt zwischen Band und moshendem Publikum, darüber wird in großen Lettern der Text des Songs über vom Neid zerfressene Zeitgenossen eingeblendet.

Der Song stammt vom aktuellen Heckspoiler-Album "Tokyo Drift", das am 10. Juni erschienen war und dessen elf Stücke zwischen herzblütigem Punk- und Rock-Druck auch Selbstironie und Schmäh mitbringt. Unten könnt ihr die Platte hören.

Schon in wenigen Tagen sind Heckspoiler mit dem neuen Material dann auch auf deutschen Bühnen unterwegs, Tickets für die Shows gibt es bei Laessig Booking.

Video: Heckspoiler - "Neid"

Album-Stream: Heckspoiler - "Tokyo Drift"

Live: Heckspoiler

29.09. Cottbus - Chekov

30.09. Leipzig - Ilses Erika

01.10. Berlin - Schokoladen

02.10. Hamburg - Astra Stube

03.10. Frankfurt/Main - Ponyhof

04.10. Köln - Sonic Ballroom

05.10. Karlsruhe - Alte Hackerei

06.10. Kassel - Goldgrube

07.10. Würzburg - Immerhin

08.10. München - Kafe Kult