Queens Of The Stone Age legen drei Alben neu auf Vinyl auf

Foto: Andreas Neumann

Auf neue Musik der Queens Of The Stone Age muss man derzeit warten. Dafür veröffentlicht die Band von Josh Homme aber drei ihrer Alben neu auf Vinyl. Den Anfang macht ihr legendäres Debüt "Queens Of The Stone Age" von 1998 Ende Oktober. Im Dezember folgen dann die beiden jüngsten Alben der Band, "...Like Clockwork" und "Villains".

Alle drei Alben haben die Queens Of The Stone Age für die Wiederveröffentlichung überarbeiten lassen. "Queens Of The Stone Age", das ab dem 21. Oktober erhältlich sein wird, kommt mit dem Original-Tracklisting und dem Original-Artwork von Designer Frank Kozik. Zudem hat Boneface, der für die Artworks der beiden anderen jetzt neu aufgelegten Alben verantwortlich ist, für die Reissue noch einen speziellen Obi-Strip designt. Neben schwarzem Vinyl wird es auch eine limitierte farbige Version des Albums geben.

"...Like Clockwork", das erste Nummer-Eins-Album der Band in den USA, gibt es zusammen mit dem Nachfolger "Villains" von 2017 ab dem 9. Dezember dieses Jahres wieder auf Vinyl. Während "...Like Clockwork" mit einem alternativen Artwork inklusive Obi-Strip erscheint, gibt es "Villains" inklusive eines neuen Posters von Boneface und ebenfalls mit Obi-Strip. Limitierte Versionen sind mit "Opak-Aqua"-Vinyl ("...Like Clockwork) beziehungsweise blattgrün-transparentem Vinyl ("Villains") erhältlich.

Musikalisch ist Josh Homme zuletzt als Gast beim Tribute-Konzert für den verstorbenen Foo Fighters-Schlagzeuger Taylor Hawkins in Erscheinung getreten, als es auf der Bühne des Londoner Wembley-Stadions eine Reunion der Allstar-Band Them Crooked Vultures gab. Zudem produzierte Homme das aktuelle Album "Denim & Diamonds" von Country-Sängerin Nikki Lane, an dem auch die Queens-Of-The-Stone-Age-Musiker Dean Fertita und Michael Shuman beteiligt waren.

Packshot: Queens Of The Stone Age - "Queens Of The Stone Age"

Packshot: Queens Of The Stone Age - "...Like Clockwork"

Packshot: Queens Of The Stone Age - "Villains"