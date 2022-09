The Bronx streamen B-Seite "Blowtorch"

Foto: Mike Miller

Die Punkrocker The Bronx haben die B-Seite "Blowtorch" ins Netz gestellt. Bislang war der Titel lediglich auf einer Flexi Disc zu hören gewesen.

Es gibt nicht viel zu erklären zu "Blowtorch": Der Song ist High-Energy-Punkrock unterhalb der Drei-Minuten-Marke, sonnengebräunt und ungekämmt, mit druckvollem Punkgesang, wummerndem Bass und nach hinten raus kreischenden Gitarren - Nashville Pussy und Turbonegro wären gleichermaßen einverstanden. Entsprechend geradlinig fallen auch die Erläuterungen von The Bronx-Sänger Matt Caughthran zu dem Party-tauglichen Titel aus: "'Blowtorch' ist eine Ode ans Unterwegssein! Ein Song darüber, das Leben Show für Show voll auszukosten."

Ursprünglich war der Song nur auf einer Flexi Disc zu hören gewesen, die 2021 dem US-amerikanischen New Noise Magazine beigelegen hatte. Er stammt aus den Sessions zum aktuellen sechsten, wie immer nach der Band benannten Album von The Bronx, das im Sommer 2021 erschienen war.

Im Oktober und November tourt die Band aus Los Angeles in verschiedenen Konstellationen mit Kollegen wie The Chats, Drug Church und Meat Wave durch die USA. Termine in Europa standen eigentlich für Januar 2022 auf dem Plan, aber The Bronx hatten diese im Zuge der Pandemie kurzfristig absagen müssen.

Stream: The Bronx - "Blowtorch"