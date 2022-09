Smashing Pumpkins kündigen Triple-Album "Atum" an, streamen Single "Beguiled"

Foto: Paul Elledge

Das lange erwartete neue Smashing Pumpkins-Album steht in den Startlöchern: "Atum: A Rock Opera In Three Acts" wird seinem Namen gemäß im kommenden halben Jahr in drei Teilen erscheinen. Begleitend dazu wird Frontmann Billy Corgan in einem Podcast Stück für Stück die 33 Songs des Mammutwerkes vorstellen. Die erste Single "Beguiled" ist bereits online.

In "Beguiled" beschwören Billy Corgan und seine Smashing Pumpkins die gleichen deftigen Rockgitarren, mit denen Corgan schon auf "Zeitgeist" (2007) seine 70s-Rock-Fantasien befriedigt hatte. Der stampfende Song lässt im etwas luftigeren Refrain jedoch auch Raum für poppige Akzente und Anklänge an die "Machina"-Ära der Band, die 80er-Gitarrensynthie-Einwürfe und der erhabene Gestus erinnern sogar flüchtig an Ghost. Und nach hinten raus gibt es auch einen kurzen spacigen Moment.

Den Song hatte die Band in der vergangenen Nacht zuerst mit einer kunstvollen Livestream-Performance auf ihrem TikTok-Account vorgestellt, das mutmaßlich mit dieser identische offizielle Video folgt heute Abend. Zudem wird die Band den Song am Freitag, den 23. September in der "Tonight Show" von Jimmy Fallon spielen.

Das Stück dürfte ein gutes erstes Sprungbrett in das neue, opulente Konzeptwerk sein, das die Pumpkins bekanntlich schon länger vorbereitet und angedeutet hatten: Ihr zwölftes Studioalbum "Atum: A Rock Opera In Three Acts" - konzipiert als geistiger Nachfolger der bisherigen Pumpkins-Doppelalbum-Epen "Mellon Collie..." (1995) und "Machina" (2000) - wird 33 Songs umfassen, die gebündelt als Vinyl-Boxset am 21. April 2023 erscheinen. Die aufwändig aufgemachte, aber auch ziemlich teure Box, die außerdem noch zehn zusätzliche unveröffentlichte Songs beinhaltet, kann man mit oder ohne Unterschriften der Bandmitglieder bereits im Online-Shop von Corgans Tee-Laden Madame ZuZu's vorbestellen.

Die drei Akte des Albums erscheinen aber (digital) Stück für Stück auch schon vorher, Akt eins soll am 15. November zu hören sein, Akt zwei am 31. Januar und Akt drei dann am 21. April zusammen mit dem Release des Boxsets.

Begleitet wird die Veröffentlichung zudem vom neuen Podcast "Thirty-Three With William Patrick Corgan". Darin stellt der Frontmann zusammen mit Gästen pro Folge einen unveröffentlichten Song des neuen Werks vor, spricht aber auch über Klassiker seines musikalischen Schaffens. Die ersten beiden Episoden sind bereits online und enthalten die Songs "Atum" und "Butterfly Suite", zudem gibt Corgan einen tieferen Einblick in das Konzept der Platte.

Das noch aktuelle Pumpkins-Studioalbum "Cyr" hatte sich 2020 einem eher synthpoppigen Sound gewidmet. Im Juli spielte Billy Corgan auf einer Benefizveranstaltung für die Opfer des Amoklaufs von Highland Park den neuen, von den schrecklichen Ereignissen inspirierten Song "Photograph".

