Newsflash (In Flames, Sublime, Ozzy Osbourne u.a.)

Neuigkeiten von In Flames, Sublime, Ozzy Osbourne, Bass Drum Of Death, Record Store Black Friday, Teen Jesus And The Jean Teasers, These New South Whales und High Vis.

+++ In Flames haben ein neues Album bestätigt und eine weitere Single daraus ausgekoppelt. Das 14. Album der schwedischen Metal-Band mit dem Titel "Foregone" soll am 2. Februar erscheinen. Sänger Anders Fridént sagte zur Ankündigung der neuen Platte: "Zu Beginn der 'Foregone'-Sessions wollten wir Platte machen, die stark gitarrenlastig ist und ein starkes Fundament zwischen Bass und Schlagzeug hat." Dazu veröffentlichten die Göteborger den neuen Song "Foregone Pt.1". Vor der jetzigen Bekanntgabe der Tracklist erschienen bereits die Auskopplungen "State Of Slow Decay" und "The Great Deceiver". "Foregone" kann auf der Homepage der Band vorbestellt werden. Zuletzt hatten einige ehemalige In-Flames-Mitglieder ihr neues Projekt The Halo Effect vorgestellt und das Album "Days Of The Lost" veröffentlicht.

Video: In Flames - "Foregone Pt. 1"

Cover & Tracklist: In Flames - "Foregone"

01. "The Beginning Of All Things That Will End"

02. "State Of Slow Decay"

03. "Meet Your Maker"

04. "Bleeding Out"

05. "Foregone Pt. 1"

06. "Foregone Pt. 2"

07. "Pure Light Of Mind"

08. "The Great Deceiver"

09. "In The Dark"

10. "A Dialogue In B Flat Minor"

11. "Cynosure"

12. "End The Transmission"

+++ Es wird ein neuer Film über Sublime gedreht. "Wir sind begeistert, dass die wahnsinnig coole und wichtige Geschichte von Sublime endlich erzählt wird", sagte Bandmanager Dave Kaplan. "Sie waren furchtlos und wegweisend darin, in ihrer kurzen Zeit als Band so viele Musikgenres, Kulturen und Lebensstile zusammenzubringen, und ihre Musik beeinflusst Musiker und Künstler bis heute." Das Biopic wird von Regisseur Francis Lawrence inszeniert, die verbleibenden Bandmitglieder Bud Gaugh und Eric Wilson sowie Nachlassverwalter:innen des verstorbenen Frontmanns Bradley Nowell produzieren den bisher titellosen Film. Der tragische Tod des Sängers Bradley Nowell hatte die einflussreiche Crossover-Band 1996 aufgelöst. Zum Film sagten die übrigen Mitglieder, dass "wir wissen, dass Bradleys Talent und Geist Teil dieser unglaublichen Reise sein wird". Ein Erscheinungsdatum ist noch nicht bekannt. Zuletzt erschien eine Sublime-Tribute-Compilation zu Ehren Nowells. 2009 gründeten die übrigen Mitglieder von Sublime die Band Sublime With Rome mit einem neuen Sänger.

Instagram-Post: Sublime küdnigen Biopic an

+++ Ozzy Osbourne hat weitere Aufnahmen mit Taylor Hawkins bestätigt. Auf dem aktuellen Album "Patient Number 9" arbeiteten unter anderem Eric Clapton, Zakk Wylde, Tony Iommi mit dem Prince of Darkness. Bei den Songs "Parasite", "Mr. Darkness" und "God Only Knows" wird auch der im März verstorbene Foo Fighters-Drummer Taylor Hawkins in den Credits genannt. Bei "Degradation Rules" soll Hawkins dem Sänger sogar bei den Lyrics geholfen haben. Produzent Andrew Watt hat nun angekündigt, dass es noch weiteres Material mit von Ozzy und Hawkins gibt, die laut Watt "für eine andere Sache" verwendet werden sollen. Genauere Details wurden zunächst nicht genannt.

Video: Ozzy Osbourne – "Degradation Rules"

+++ Bass Drum Of Death haben auch ein neues Album bestätigt. "Say I Won't" wird am 27. Januar über Fat Possum erscheinen. Die Garage-Band veröffentlichte auch die erste Single "Say Your Prayers" mit Video. Die Platte kann schon über den Label-Shop vorbestellt werden.

Video: Bass Drum Of Death - "Say Your Prayers"

Instagram-Post: Bass Drum Of Death bestätigen neues Album

+++ Der Record Store Black Friday wurde für den 25. November angekündigt. Es ist das Winterevent des internationalen Tages unabhängiger Plattenläden. Dieses Jahr werden über 70 Neupressungen und weitere besondere Vinyl-Veröffentlichung angeboten. Die komplette Liste findet ihr auf der Records-Store-Day-Homepage.

Facebook-Post: RSD Black Friday 2022

+++ Die australischen Punks Teen Jesus And The Jean Teasers haben ein neues Video geteilt. "Up To Summit" stammt von der "Pretty Good For A Girl Band"-EP, die schon im März erschien.

Video: Teen Jesus And The Jean Teaser - "Up To Summit"

+++ Auch die australische Post-Punk-Band These New South Whales hat eine neue Single veröffentlicht. Die Single "Rotten Sun" entstammt im selben Atemzug angekündigten dritten Album "TNSW". Es erscheint am 18. November und kann auch schon auf der Bandseite vorbestellt werden. Zuvor erschien bereits der neue Song "Bending The Knee".

Video: These New South Whales - "Rotten Sun"

+++ High Vis haben einen neuen Song geteilt. Die Single "0151" entstammt dem Album "Blending". Die Platte erscheint am 30. September und kann über Rough Trade vorbestellt werden. Die Londoner Shoegaze-Punks koppelten bereits die Single "Trauma Bonds" aus.

Video: High Vis -"0151"