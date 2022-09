Pale veröffentlichen erste Singles aus ihrem letzten Album

Foto: Pale

Die bereits 2009 aufgelöste Indie-Band Pale veröffentlicht ein fünftes, definitiv letztes, Album. Die ersten beiden Songs daraus sind dem verstorbenen Gitarristen Christian Dang-Anh und dem mit gesundheitlichen Problemen kämpfenden Schlagzeuger Stephan Kochs gewidmet.

Drei Jahre nach ihrem Album "Brother.Sister.Bores!" von 2006 verkündeten die Indie-Lieblinge Pale aus Aachen ihre Auflösung. 2012 gab es dann nochmal ein allerletztes Konzert. Das sollte es eigentlich mit Pale gewesen sein. Dass sie noch in diesem Jahr mit "The Night, The Dawn And What Remains" nach über 15 Jahren doch noch ein neues Album veröffentlichen, hat eine bewegende Geschichte.

Im November 2019 wird bei Gitarrist und Sänger Christian Dang-Anh ein Hirntumor entdeckt. Am selben Tag erhält Schlagzeuger Stephan Kochs eine Diagnose, die ihn dazu zwingt, sein komplettes Leben umzukrempeln. Die Band nimmt daraufhin wieder Kontakt zueinander auf und beginnt wieder zusammen Musik zu machen - und aufzunehmen. Kochs musste allerdings schon früh aus gesundheitlichen Gründen aussteigen, Dang-Anh stirbt 2021.

Die verbliebenen Pale-Mitglieder Holger Kochs, Jonas Gervink, Philipp Breuer und Jürgen Hilgers vollendeten jedoch die Arbeiten und veröffentlichen diese nun genau drei Jahre auf den Tag der beiden Diagnosen am 25. November als "The Night, The Dawn And What Remains". Es ist "eine Feier des Lebens und dessen, was war", heißt es im Pressetext, in dem auch klargestellt wird: "Das ist keine Reunion, das ist die verdiente Ehrenrunde."

"Bigger Than Life" / "Man Of 20 Lives", die ersten beiden Vorgeschmäcker darauf, sind Dang-Anh und Stephan Kochs gewidmet. Das soul-poppige "Bigger Than Life" ist als Abschied an Dang-Anh zu verstehen und gleichzeitig "Versprechen seine Erinnerung für immer zu wahren". Mit klassischem Indierock in "Man Of 20 Lives" wendet sich Texter und Sänger Holger Kochs an seinen älteren Bruder: Es ist ein "Danke an den, der immer voran geht, mit dem man aneinandergerät und trotzdem immer liebt. Für den, der überlebt hat."

Das begleitende Video zur Doppelsingle unterstreicht die nostalgischen Songs mit alten Aufnahmen der Band und Dang-Anh sowie nachgestellten Szenen aus der Kindheit der Kochs.

"The Night, The Dawn and What Remains" kann ab sofort über Grand Hotel van Cleef auf Vinyl, CD sowie als Bundle vorbestellt werden. Anfang 2023 planen Pale aktuell sogar noch ein (allerallerletztes?) Konzert.

Video: Pale - "Bigger Than Life" / "Man Of 20 Lives"

Cover & Tracklist: Pale - "The Night, The Dawn and What Remains"

01. "Wherever You Will Go"

02. "Tonight (We Can Be Everything)"

03. "New York"

04. "Man Of 20 Lives"

05. "Bigger Than Life"

06. "All The Good Good Things"

07. "Still You Feel"

08. "500 Songs"

09. "Wake Up!"

10. "Someday You Will Know"