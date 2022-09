VISIONS Premiere: The Man Motels zeigen Video zur neuen Single "Do What It Takes"

Foto: Rudi Kruger

Das Alternative/Punk-Trio The Man Motels veröffentlicht ein neues Musikvideo zum Song "Do What It Takes". Dabei zeigen sie, zu was sie live fähig sind.

Das Trio aus Südafrika hat sich dazu entschlossen, den Problemen des Alltags mit dröhnendem Alternative und Punkrock entgegenzutreten. "Das Leben ist schnell und unversöhnlich. In diesem Track geht es darum, die Frustration und Wut zu kanalisieren, um zu helfen, das zu tun, was nötig ist, um die täglichen Kämpfe zu überstehen", äußerte sich die Band zum Release. Ihre EP "Intimate Enemy" erschien schon vergangenen Monat. Das nun veröffentlichte Musikvideo zu dem darauf enthaltenen "Do What It Takes" stellt die Live-Tauglichkeit von The Man Motels in den Mittelpunkt.

In einem vollgepackten Club bewegt sich darin ihr Publikum wie in Ekstase zum bassgetriebenen Song. Mit intensiven Kamerafahrten zeigt das Video außerdem, wie die drei Kapstädter ihre Fans emotional und vor allem physisch mitreißen können.

"Dieses Video spiegelt wider, was bei unseren Shows passiert und was wir bei unseren Shows erwarten - die Leute lassen sich von der Energie unseres elektrischen Lärms anstecken und erlauben sich, loszulassen und sich von der Musik vereinnahmen zu lassen", erklärte Sänger und Gitarrist Garrith Holloway zum Video.

Video: The Man Motels - "Do What It Takes"

Cover & Tracklist: The Man Motels - "Intimate Enemy"

01. "You"

02. "Do What It Takes"

03. "Alicante"