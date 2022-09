VISIONS Premiere: Punkband Suck teilt neue Single "Rat King" inklusive Musikvideo

Foto: Aylin Sengül

Für die letzte Single vor dem Release ihres Debütalbums mixen Suck ihren harten Punk mit groovigeren Stoner- und Psych-Sounds.

Auch ohne erstes offizielles Album hat sich die Punk- und Garage-Rock-Band Suck aus Kassel und Hamburg einen Namen in der Szene gemacht. Dabei überzeugt das Quartett vor allem durch den aggressiven Gesang von Frontfrau Isabell Rutz.

Bereits 2019 startete die Band mit ihrer Debüt-EP "Frog" und kann ebenfalls auf Shows im Vorprogramm von Amyl And The Sniffers verweisen. Mit dem Debütalbum "Ribbit" schaffen Suck einen weiteren, wichtigen Schritt nach vorne und kanalisieren ihre Energie nun auf Platte.

Wie schon bei der nicht auf dem Album enthaltenen Single "Hell & Heaven", die bei uns Premiere feierte, erweitert die Band auch auf der neuen Single "Rat King" ihren harten Punk mit Heavy-Metal-Elementen, die überraschend groovig wirken. Die Gitarren klingen dabei gleichzeitig lässig und böse und erinnern teilweise sogar an Surf-Punk.

Auch der Songtitel ist keinesfalls zufällig gewählt: So bezeichnet der Begriff "Rattenkönig" mehrere an den Schwänzen verknotete oder verklebte Ratten. Im Mittelalter galt der Rattenkönig als extrem böses Omen und verkündete etwa den Ausbruch einer Krankheitsepidemie. Heute wird der Rattenkönig gelegentlich als monströse Erscheinung in der Horrorliteratur eingesetzt.

Das dazugehörige Musikvideo zeigt die Band in einer ländlich wirkenden Umgebung, die vor allem an texanische Farmen erinnert und die Bandmitglieder bei land- und forstwirtschaftlichen Arbeiten aber auch in einer gemeinsamen Performance zeigt.

"Ribbit" erscheint am 23. September via La Pochette Surprise und kann über die Label-Seite der weiterhin vorbestellt werden. Zudem sind Suck in diesem Jahr mit dem Album noch auf ausgiebiger Tour, Tickets gibt es bei den jeweiligen Locations und örtlichen Veranstalter:innen.

Video: Suck - "Rat King"

Cover & Tracklist: Suck - "Ribbit"

01. "Rip It Up"

02. "Gravedigger"

03. "Mama's Got A Backpatch"

04. "Decadent Life"

05. "Copkiller"

06. "Gimme Your Number"

07. "Rat King"

08. "Lucifer"

09. "Roadkill"

10. "Bulletproof"

11. "Gloom Terror"

12. "SUK"

Live: Suck (2022)

17.09. Kiel - Schaubude

23.09. Kassel - Goldgrube

29.09. Berlin - Schokoladen

30.09. Hamburg - Goldener Salon

01.10. Bremen - Karo

02.10. Nürnberg - Z-Bau

08.10. Leipzig - Conne Island

14.10. Offenbach - HfG Kapelle

03.11. Köln - Bumann & Sohn

05.11. Essen - Reifenlager West

18.11. München - Import/Export

19.11. Kreuzlingen - Horst Klub

25.11. Düsseldorf - Ratinger Hof

26.11. Gießen - AK44