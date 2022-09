Vormerken! - Unsere aktuellen Neuentdeckungen

Jeden Dienstag stellen wir euch spannende neue Bands vor, die ihr auf dem Schirm haben solltet. Dieses Mal sind es Protospasm, Gold Dust und Katy Rea.

Protospasm

Heimatstadt: Melbourne, Australien

Genre: Hardcore-Punk

Für Fans von: War On Women, Neighborhood Brats, The Distillers

Protospasm sind eine überraschend rock'n'rollige Hardcore-Punk-Band um Sängerin Danni Robinson (AIDS, Cabin Fever). Nach zwei Singles/EPs haben die fünf Australier:innen im Februar ihr Debütalbum "Unreachable Summit" veröffentlicht. Das gibt es im Mailorder beim Berliner Hardcore/Punk-Spezialisten Coretex.

Instagram | Bandcamp | Facebook

Album-Stream: Protospasm - "Unreachable Summit"

Unreachable Summit by Protospasm

EP-Stream: Protospasm - "Side Effects #1"

Side Effects #1 by Protospasm

EP-Stream: Protospasm - "Protospasm"

Protospasm by Protospasm

Gold Dust

Heimatstadt: Easthampton, Massachusetts, USA

Genre: Psych-Folk, Shoegaze

Für Fans von: Haight Ashbury, Bill Callahan, The Stone Roses

Stephen Pierce hat seit Mitte der 00er Jahre musikalisch einen weiten Weg zurückgelegt. Damals debütiert er mit der Hardcore-Punk-Band Aerosols, mit Ampere wird es Emo-lastiger und zuletzt ist er Teil der Indie-Pop/Shoegaze-Band Kindling. Unter dem Namen Gold Dust widmet sich der Sammler von rarem Vinyl aus den 60s und 70s (siehe Instagram) einem britisch gefärbten Mix aus Psychedelic, Folk und Shoegaze. Es ist ein Ein-Mann-Projekt, in dem sich Pierce um die Gitarren, Bass, Dulcimer, Schlagzeug, Percussion und den Gesang kümmert. Im Oktober 2021 erscheint das "Gold Dust" betitelte Debütalbum. Auf dem im November erscheinenden Nachfolger könnte er den verträumten Psych-Faktor erhöhen - zumindest wirkt das vorab veröffentlichte "Proof Of Life" vielschichtiger, fast wie die folkigen Momente der Rave-Rocker Stone Roses. Als B-Seite ergänzt den Song ein Cover des zauberhaften Karen-Dalton-Songs "Something On Your Mind".

Bandcamp| Instagram

Single-Stream: Gold Dust - "Proof Of Life" / "Something On Your Mind"

Proof of Life (single) by Gold Dust

Album-Stream: Gold Dust - "Gold Dust"

Gold Dust by Gold Dust

Katy Rea

Heimatstadt: Brooklyn, New York

Genre: Folk, Dreampop, Indierock

Für Fans von: Marissa Nadler, Kate Bush, Julia Jacklin

Die Singer/Songwriterin Katy Rea hat einen eklektischen Ansatz in ihren Songs. Country und Folk tauchen darin auf, teils wirken sie Stücke behutsam zusammengebastelt, verträumt, art-poppig - und dann werde die Gitarren zwischendurch auch mal kräftiger. Ihr neuer Song "We Come Back" enthält all das in seinen sechseinhalb Minuten. Das Stück schließt an neunter Stelle Reas Debütalbum "The Urge That Saves You" ab, das am 11. November erscheint. Zuvor gab es mit "Not Enough Sky" nur eine EP von Rea auf der sie vier auf Tapes aufgenommene Stücke versammelt hat.

Instagram | Bandcamp | Facebook

Video: Katy Rea - "We Come Back"

Video: Katy Rea - "We Come Back"