VISIONS Premiere: Ef zeigen Video zur Comeback-Single "Moments Of Momentum"

Foto: Andreas Smitz

Die Post-Rocker von Ef präsentieren mit "Moments Of Momentum" die erste Single aus ihrem ersten Studioalbum seit 10 Jahren. Im Video schaffen die Schweden mit kleinem Aufwand eine große Atmosphäre.

Nach dem letzten Konzert beim Pelagic Fest in Berlin 2018 war es still um Ef geworden. Das lag aber nicht etwa an Streitigkeiten innerhalb der Band, sondern laut Schlagzeuger Niklas Åström am Alltag: "Jemand kaufte ein Haus, jemand wurde krank und kam ins Krankenhaus, jemand gründete ein erfolgreiches Unternehmen, und viele von uns gründeten Familien." So brachte erst die vermeintliche Langeweile der Pandemie die Band wieder zusammen, in der sie in einem "chaotischen Schreib- und Aufnahmeprozess" mit Produzent Kim Ruiz an den verschiedensten Song- und Soundentwürfen arbeiteten. Insgesamt haben sieben Songs den Weg auf das kommende "We Salute You, You and You!" gefunden. Der Titeltrack "Moments Of Momentum" ist dabei auch der Opener des Albums.

Darauf geizen die Schweden um Tomas Torsson und Daniel Öhman nicht mit riesig klingenden Pianos, sondern unterstreichen die orchestrale Größe des Songs auch im Video - das allerdings mit vergleichsweise simplen Mitteln. Der in Schwarz-weiß gehaltene Clip zeigt die Bandmitglieder in einzelnen Performances, die sich mit Detailaufnahmen und Überblendungen von Naturaufnahmen abwechseln. Auch hier konzentriert sich die Band auf einige wenige Details wie Wassertropfen oder den Wind in den Bäumen. Zur Hälfte des Songs setzt der Gesang ein, dessen schwedische Texte durch Einblendungen sichtbar gemacht werden und so auch für Nicht-Muttersprachler:innen eindrücklich und passend erscheinen.

"We Salute You, You and You!" erscheint am 11. November vie Pelagic und kann ab sofort vorbestellt werden. Mit dem Album sind die Schweden dann auch für einige Konzerte in Deutschland unterwegs, Tickets gibt es über die Webseite der Band.

Video: Ef - "Moments Of Momentum"

Cover & Tracklist: Ef - "We Salute You, You and You!"

01. "Moments Of Momentum"

02. "Wolves, Obey!"

03. "Hymn Of..."

04. "Nio"

05. "Leuven"

06. "Apricity"

07. "Chambers"

Live: Ef (2022)

17.11. Berlin - Privatclub

18.11. Leipzig - UT Connewitz

19.11. Neunkirchen - Gloomar Festival

22.11. Hamburg - Hafenklang