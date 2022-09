Newsflash (Turbostaat, Fucked Up, Lamb Of God u.a.)

Foto: Andreas Hornoff

Neuigkeiten von Turbostaat, Fucked Up, Lamb Of God, PJ Harvey, Jack White, Psychonoaut, Tigers Jaw und Cora Line.

+++ Tubostaat haben weitere Konzerte abgesagt. "Wir müssen unsere Krankmeldung ein weiteres Mal verlängern. Alle Konzerte bis zum 03.10.2022 fallen ersatzlos aus, die Karten können dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden. Für die Festivals mit unserer Beteiligung wurde bereits für Ersatz gesorgt. Danke für eure Anteilnahme und Unterstützung", schreibt die Punkband über ihre Social-Media-Kanäle. Ende Juli sagten die Husumer einige Konzerte aufgrund eines Herzinfarkt mit folgender Notoperation eines Bandmitglieds ab. Auf dem Sound Of Suburbia wird die Band von Muff Potter ersetzt, beim Lost Evenings springen Donots für Turbostaat ein. Aktuell plant die Band noch mit vier Shows im Oktober.

Instagram-Post: Turbostaat sagen weitere Konzerte ab

VISIONS empfiehlt:

Turbostaat

26.10. Trier - Mergener Hof

27.10. Aschaffenburg - Colos-Saal

28.10. Bremen - Schlachthof | ausverkauft

29.10. Oldenburg - Kulturetage

+++ Fucked Up haben ein neues Video geteilt. Der Clip des kanadischen Hardcore-Kollektivs veröffentlichte gehört zum Titeltrack der kommenden EP. "Oberon" wird am 7. Oktober über Tankcrimes/Membran erscheinen. Diese zweite Singleauskopplung enthält ähnlich dem bereits veröffentlichten "Strix" märchenhafte Texte mit dröhnenden Sludge-Elementen. Die in mehreren Ausführungen erscheinende EP kann noch vorbestellt werden.

Video: Fucked Up - "Oberon"

+++ Lamb Of God haben ihre dritte Single zum kommenden Album "Omens" veröffentlicht. Der schwere Song "Grayscale" entstand laut Band in den letzten Zügen der Aufnahmen: "'Grayscale' ist einfach ein Schlag ins Gesicht. Wir waren quasi fertig mit den Aufnahmen, als ich den Song schrieb. Nicht mit der Intention, es würde ein Lamb-Song werden", bestätigte Gitarrist Willie Adler. Die Platte erscheint am 7. Oktober und kann noch vorbestellt werden. Einen Tag vorher wird auch eine Making-of-Doku zur Platte online gestellt.

Video: Lamb of God - "Grayscale"

+++ PJ Harvey hat ihre neue Compilation "B-Sides, Demos And Rarities" angekündigt. Das 59 Songs umfassende Box-Set enthält fast fünf Dutzend Archivaufnahmen der Singer/Songwriterin, von denen 14 bislang unveröffentlicht sind. Drei davon veröffentlichte PJ Harvey im selben Atmenzug mit der Ankündigung. "Diese Sammlung von Songs zu veröffentlichen, bedeutet mir sehr viel", sagte PJ Harvey in einem Statement. "Für jeden Albumsong, den ich geschrieben habe, gab es begleitende Bruder-Schwester-Songs, die aus vielen Gründen zu diesem Zeitpunkt nicht ganz ihren Platz in der Welt hatten, aber schließlich doch ihren Weg fanden und deshalb nicht weniger wichtig sind." Die Veröffentlichung wird Harveys langjähriges Archivprojekt abschließen, in dessen Rahmen sie Neuauflagen mehrerer älterer Alben mit Bonusmaterial veröffentlicht hat, das oft Raritäten wie Demos und B-Seiten enthalten. Die letzte Neuauflage des 2016 erschienenen Albums "The Hope Six Demolition Project" erschien Anfang des Jahres. "B-Sides, Demos And Rarities" erscheint am 4. November im Drei-CD- oder Sechs-LP-Format via Island/Universal und kann im Bandshop vorbestellt werden. Ein neues Album von PJ Harvey soll im Sommer 2023 erscheinen.

Stream: PJ Harvey - "Dry" (Demo)

Stream: PJ Harvey - "Missed" (Demo)

Stream: PJ Harvey - "Somebody's Down, Somebody's Name" (Demo)

Cover & Tracklist: PJ Harvey - "B-Sides, Demos And Rarities"

01. "Dry – Demo"

02. "Man-Size – Demo"

03. "Missed – Demo"

04. "Highway 61 Revisited – Demo"

05. "Me Jane – Demo"

06. "Daddy"

07. "Lying In The Sun"

08. "Somebody"s Down, Somebody"s Name"

09. "Darling Be There"

10. "Maniac"

11. "One Time Too Many"

12. "Harder"

13. "Naked Cousin"

14. "Losing Ground"

15. "Who Will Love Me Now"

16. "Why D"ya Go To Cleveland"

17. "Instrumental #1"

18. "The Northwood"

19. "The Bay"

20. "Sweeter Than Anything"

21. "Instrumental #3"

22. "The Faster I Breathe The Further I Go"

23. "Nina in Ecstasy 2"

24. "Rebecca"

25. "Instrumental #2"

26. "This Wicked Tongue"

27. "Memphis"

28. "30"

29. "66 Promises"

30. "As Close As This"

31. "My Own Private Revolution"

32. "Kick It To The Ground"

33. "The Falling"

34. "The Phone Song"

35. "Bows & Arrows"

36. "Angel"

37. "Stone"

38. "97°"

39. "Dance"

40. "Cat On The Wall – Demo"

41. "You Come Through – Demo"

42. "Uh Huh Her – Demo"

43. "Evol – Demo"

44. "Wait"

45. "Heaven"

46. "Liverpool Tide"

47. "The Big Guns Called Me Back Again"

48. "The Nightingale"

49. "Shaker Aamer"

50. "Guilty – Demo"

51. "I"ll Be Waiting – Demo"

52. "Homo Sappy Blues – Demo"

53. "The Age Of The Dollar – Demo"

54. "The Camp"

55. "An Acre Of Land"

56. "The Crowded Cell"

57. "The Sandman – Demo"

58. "The Moth – Demo"

59. "Red Right Hand"

+++ Jack White hat ein neues Live-Album zu seiner "The Supply Chain Issues Tour" bestätigt. Allerdings wird das limitierte Box-Set nur für "Vault"-Abonnenten:innen bei Label Third Man verfügbar sein. Die Frist zum abonnieren läuft noch bis zum 31. Oktober. Die drei Platten enthalten ein Großteil der aktuellen Tour und Songs der beiden aktuellen Platten "Fear Of The Dawn" und "Entering Heaven Alive". Darüber hinaus werden sich auch Songs vom Konzert in der London's Union Chapel sowie ein ganze Reihe Live-Coverversionen auf dem Live-Album wiederfinden.

Packshot:

Tracklist LP 1:

01. "Taking Me Back"

02. "Fear Of The Dawn"

03. "The White Raven"

04. "Hi-De-Ho"

05. "Eosophobia"

06. "What’s The Trick?"

07. "That Was Then (This Is Now)"

08. "Shedding My Velvet"

Tracklist LP 2:

01. "A Tip From You To Me"

02. "All Along The Way"

03. "Help Me Along"

04. "Love Is Selfish"

05. "I've Got You Surrounded (With My Love)"

06. "Queen Of The Bees"

07. "A Tree On Fire From Within"

08. "If I Die Tomorrow"

09. "Please God, Don't Tell Anyone"

10. "A Madman From Manhattan"

11. "Taking Me Back (Gently)"

Tracklist LP 3:

01. "Gordie Howe Bridge" 02. "That's How I'm Feeling Right Now" (improvised original)

03. "She's Like Heroin To Me" (The Gun Club cover)

04. "Ghost Highway" (Mazzy Star cover)

05. "Nervous Breakdown" (Black Flag cover)

06. "Diddy Wah Diddy" (Captain Beefheart/Blind Blake cover)

07. "I've Got A Tiger By The Tail" (improvised original)

08. "I'm Running In Brooklyn Because I've Got Nowhere Else To Go" (improvised original)

09. "I'm A Man" (Bo Diddley cover)

10. "Evil" (Howlin' Wolf cover)

11. "Give Me Back My Wig" (Hound Dog Taylor cover)

12. "Scuttle Buttin'" (Stevie Ray Vaughan cover)

13. "It’s Freezing Cold In El Paso And I’ve Got Nowhere To Go" (improvised original)

14. "Born Under A Bad Sign" (Albert King cover)

15. "When I’m Home You Can Feel The Tension" (improvised original)

16. "I Wanna Be Your Dog" (The Stooges cover)

17. "Hear My Train A Comin'" (Jimi Hendrix cover)

18. "Baby, Please Don't Go" (Big Joe Williams cover)

19. "You Can't Get That Stuff No More" (Tampa Red cover)

20. "Yes, I'm So Sick" (improvised original)

21. "Wayfaring Stranger" (traditional cover)

22. "I Ain't Superstitious" (Howlin' Wolf cover)

23. "I Think I Got You" (improvised original)

24. "Cool Drink Of Water Blues" (Tommy Johnson cover)

25. "I Hate You" (The Monks cover)

26. "It's Funky Enough" (The D.O.C. cover)

+++ Psychonaut haben ihre neue Single "Violate Consensus Reality" veröffentlicht. Diese stammt vom kommenden Album mit dem selben Namen, das am 28. Oktober via Pelagic erscheint. Beim neuen epischen Song halfen den Belgiern ihre Landsleute Colin H. van Eeckhout, Sänger der Post-Metal-Band Amenra, und Stefanie Mannaerts, Sängerin und Schlagzeugerin der Post-Hardcore-Band Brutus aus.

Video: Psychonaut - "Violate Consensus Reality"

Cover & Tracklist: Psychonaut - "Violate Consensus Reality"

01. "A Storm Approaching"

02. "All Your Gods Have Gone"

03. "Age Of Separation"

04. "Violate Consensus Reality"

05. "Hope"

06. "Interbeing"

07. "A Pacifist's Guide To Violence"

08. "Towards The Edge"

+++ Tigers Jaw haben eine neue EP angekündigt. "Old Clothes" folgt auf das Album "I Won't Care How You Remember Me" von 2021 und entstammt den selben Aufnahmesessions mit Hardcore-Produzent Will Yip (u.a. Turnstile). Den power-poppigen Titeltrack veröffentlichte die Indie-Emo-Band gleich mit.

Visualizer: Tigers Jaw - "Old Clothes"

Cover & Tracklist: Tigers Jaw - "Old Clothes" (EP)

01. "Old Clothes"

02. "Swear"

03. "Reckless"

04. "Waltz"



+++ Cora Line hat eine Tour zum Debütalbum "The Phosphorus Account: Pt.1" verkündet. Die erste Single "Pressure Points" ist bereits erschienen. Nach Release des Albums am 23. September, geht Mastermind Hannah Louve Benedum mit ihrem Artpop-Projekt auf eine kleine Clubtour durch Deutschland.

Live: Cora Line

19.11.2022 - Kafe Kult - München

18.11.2022 - AJZ Mannheim - Mannheim

17.11.2022 - Unperfekthaus - Essen

16.11.2022 - Erdgeschoss - Zweibrücken

14.11.2022 - Atelier Schreinerei - Dortmund

12.11.2022 - Elchkeller - Hannover

11.11.2022 - Luise - Nürnberg