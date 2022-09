VISIONS Premiere: Fir Cone Children streamen neue Single "If You Don't Get Words"

Das Berliner LoFi-Projekt Fir Cone Children präsentiert den neuen Song "If You Don't Get Words" aus seinem kommenden Album. Mit der neuen Veröffentlichung nimmt Mastermind Alexander Donat ein Thema in den Blickpunkt, welches nicht nur ihn, sondern auch seine Familie immer öfter beschäftigt.

Das achte Album "Today There's No Tomorrow" ist im Vergleich zu vorherigen Veröffentlichungen von Fir Cone Children weniger verträumt und schlägt rasantere und wildere Klänge aus dem LoFi- und Garage-Kosmos an. Wer schon bei der zweiten Single "If You Don't Get Words" an frühe No Age, Japanther oder die Shoegaze-Einflüsse der Cheatahs denkt, liegt sicher nicht falsch.

Die beiden Töchter von Mastermind Alexander Donat hatten einen großen Einfluss auf den neuen Sound. Ihre Gesellschaftsreflektion findet sich so auch in den Texten wieder, denn es geht im neuen Track um Umweltverschmutzung und deren Folgen: "Dass viele Menschen unseren Planeten regelrecht misshandeln, ist längst frustrierender Alltag. Aus der Sicht von Kindern muss das jedoch nach wie vor mindestens verwundern, wenn nicht hochgradig verwirren", so Donat. "Wenn Erwachsene doch wissen, dass die Verschmutzung der Natur schlecht ist, warum finde ich dann trotzdem, ohne lange suchen zu müssen, Müll auf dem Boden, der nur von Erwachsenen kommen kann?" Im Pressetext zum Album erklärt er weiter, wie seine beiden Töchter jeden Tag unter dem "direkten Druck von Krieg, Pandemie und Klimawandel" stehen.

Daher möchte er mit der neuen Musik von Fir Cone Children aufrütteln, Texte sollen zum Nachdenken anregen und weitere Selbstreflektion vorantreiben. Sein musikalisches Mittel der Wahl: dissonanter Garagepunk durchzogen von verträumtem mehrstimmigem Gesang und Tempowechseln, um immer wieder mit den dichten Noise-Soundwänden zu brechen.

Der Wandel ist spürbar, nicht nur weil seine Töchter älter geworden sind, sondern auch weil die Probleme nicht veschwinden. Seine Lebensaufgabe, Alben seinen Töchtern zu widmen, könnte angesichts der Weltlage also einen noch härteren Sound in Zukunft hervorrufen.

Das kommende Album "Today There's No Tomorrow" wird am 30. September über Donats Label Blackjack Illuminist erscheinen und wird als CD und Kassette erhältlich sein. Den neuen Song gibt es schon ab heute bei uns exklusiv im Stream.

Stream: Fir Cone Children - "If You Don't Get Words"