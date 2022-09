Newsflash (Ozzy Osbourne, Dirk Siepe, Pixies u.a.)

Foto: Ross Halfin

Neuigkeiten von Ozzy Osbourne, Dirk Siepe, Pixies, Clowns, Green Day, Sound Of Suburbia und Dying Fetus.

+++ Ozzy Osbourne hat die dritte Singleauskopplung seines neuen Albums "Patient Number 9" veröffentlicht. Die Single "Nothing Feels Right" wurde zusammen mit Zakk Wylde aufgenommen. Es ist das erste Mal seit 2007, dass der Black Label Society-Frontmann mit Osbourne zusammenarbeitet. Das neue Album vereint viele große Namen aus der Musikwelt: Pearl Jams Mike McCready als auch Eric Clapton sind als Gitarristen zu hören, auch Robert Trujillo von Metallica hat am Bass ausgeholfen. Chad Smith von den Red Hot Chili Peppers und der verstorbene Taylor Hawkins spielten bei einigen Songs am Schlagzeug mit. Das Album wird am kommenden Freitag erscheinen. Die BBC bestätigte außerdem, dass die Sitcom um die Familie Osbourne wieder aufgenommen wird. Die ursprüngliche Reality-Serie von MTV, die zwischen 2002 und 2005 vier Staffeln lang ausgestrahlt wurde, zeigte Ausschnitte aus dem privaten Leben von Ozzy Osbourne, seiner Frau Sharon und ihren Kindern Kelly und Jack. Im Zuge ihres Umzugs nach England, aufgrund der vielen Amokläufe und lockeren Waffengesetze, soll die neue Serie die Osbournes unter dem Namen "Home To Roost" in ihrem neuen Zuhause, einem ländlichen Gutshof in Buckinghamshire, begleiten.

Video: Ozzy Osbourne - Nothing Feels Right (Official Visualizer) ft. Zakk Wylde

+++ Seltene und oftmals signierte Tonträger des ehemaligen VISIONS-Chefredakteurs Dirk Siepe werden über Ebay versteigert. In Absprache mit Dirk Siepes Eltern werden die Erlöse an die Neven Subotic Stiftung und die gemeinnützige Organisation Vinyl Hippo, die sich für das Kinderhospiz Löwenzahn in Dortmund engagiert, gespendet. Die insgesamt 16 Auktionen laufen 10 Tage und können bei Ebay unter dem Suchbegriff "Dirk Siepe" gefunden werden. Versteigert werden unter anderem signierte CDs und LPs von David Bowie, Angus Young (AC/DC ), Dead Kennedys, Tool, The Cure, The White Stripes oder Slayer. Dirk Siepe verstarb vergangenen Februar nach längerer schwerer Krankheit. Am Wochenende fand eine Tribute-Party zu seinen Ehren statt, bei der auch schon einige Teile seiner Sammlung für den guten Zweck versteigert wurden.

+++ Die Pixies haben einen neuen Song geteilt. Die Single "Dregs Of The Wine" ist die dritte Auskopplung des Albums "Doggerel". Die Platte wird am 30. September erscheinen und kann im offiziellen Bandshop vorbestellt werden. Zuvor erschienen bereits ihre Singles "Vault Of Heaven" und "There's A Moon On".

Stream: Pixies - "Dregs Of The Wine"

+++ Die australischen Hardcore-Punks Clowns haben Arbeiten an ihrem fünften Studioalbum bestätigt. Mit einem kurzen Social-Media-Post verkündete die Band: "Wir haben gerade Termine für unser fünftes Album festgelegt. Wer hat Bock?" Die Band hat ihr aktuelles Album "Nature/Nurture" im Jahr 2019 via Fat Wreck veröffentlicht. 2021 erschienen bereits die neuen Songs "Sarah" und "Does It Matter?".

Instagram-Post: Clowns bestätigen Arbeit an neuer Platte

+++ Green Day haben eine neue Kaffeeröstung mit begleitender Platte vorgestellt. Mit der Oakland Coffee Company hatte die Band schon einige Singles und dazugehörige Kaffees veröffentlicht. "Live From Hella Mega" ist eine Seven-Inch-Platte, die von der neuen Green-Day-Röstung "Father Of All Dark Roasts" begleitet wird. Darauf enthalten sind Songs, die sie bei ihrer großen Tour 2022 performten. Darunter der neue Song "Pollyanna". Der Geschmack des Kaffees wird auf der Homepage als "dunkel" aber "dennoch schockierend mild" beschrieben und kann bei der Rösterei bestellt werden. Die Platte gibt es allerdings nur über das Mitgliedschaftsprogramm des Unternehmens.

Tweet: Green Day und ihr neuer Kaffee

+++ Das Sound Of Suburbia gibt Muff Potter als neuen Headliner bekannt. Die Punkband aus Rheine ersetzt demnach Turbostaat, die infolge eines Herzinfarkts eines Bandmitglieds und anschließender Notoperation, alle Termine vorerst abgesagt haben. Muff Potter veröffentlichten erst kürzlich ihr Comeback-Album "Bei aller Liebe". Karten für das Sound Of Suburbia gibt es noch im Vorverkauf. Es wird aber auch ein Kartenkontingent an der Abendkasse am 24. September in Mönchengladbach geben.

VISIONS empfiehlt:

Sound Of Suburbia

24.09. Mönchengladbach Sound Of Suburbia Festival

+++ Die Death-Metal-Veteranen Dying Fetus haben ihren ersten neuen Song seit fünf Jahren veröffentlicht. "Compulsion For Cruelty" vereint das bandtypische Blastbeat-Drumming, Breakdowns und John Gallaghers gutturalen Gesang. Ihr bislang letztes Album "Wrong One To Fuck With" erschien 2017 via Relapse. Ob die Single der erste Vorbote auf eine neue Platte ist, wurde nicht bekannt.

Video: Dying Fetus - "Compulsion For Cruelty"