Der Vinyl Bus ist wieder auf Achse!

Der fahrende Plattenladen des VISIONS-Gründers und langjährigen -Herausgebers Michael Lohrmann geht wieder auf große Tour: Bis kurz vor Weihnachten wird der VINYL BUS ganze 40 Stationen anfahren.

Falls ihr unserem Schwestermagazin MINT nicht folgt: Der VINYL BUS ist ein ausrangierter US-Schulbus, den Heftgründer Michael Lohrmann 2019 zu einem fahrenden Plattenladen umgebaut hat. Von der Instandsetzung über die Integration von Plattenkisten und HiFi-Equipment bis zur Befüllung mit Tausenden gebrauchten Schallplatten hat Lohrmann sich einen lange gehegten Traum erfüllt und reist seitdem – mit zwischenzeitlicher Pandemieunterbrechung – durch die Republik.

In den kommenden Monaten wird Lohrmann insgesamt 40 Stationen anfahren. Die befinden sich erklärtermaßen nicht nur in Großstädten, sondern auch in Orten, in denen man nicht unbedingt Plattenläden vorfindet. Die ein oder andere Plattenbörse oder mehrtägige Audiomesse steht diesmal ebenfalls auf dem Fahrplan – der VINYL BUS kommt dahin, wo er gebraucht wird.

Wie immer hat Lohrmann seinen fahrenden Plattenladen prall gefüllt mit knapp 4.000 LPs aus allen musikalischen Bereichen, die nicht Schlager oder Klassik heißen. Alle angebotenen LPs hat er zuvor professionell mit einer Ultraschall-Plattenwaschmaschine gereinigt und in brandneuen, gefütterten Innenhüllen verstaut. Weitere Informationen gibt es auf der VINYL-BUS-Homepage oder auf Facebook.

Der VINYL BUS auf Tour

20.09. Lüneburg, RAE Akustik

21.09. Bad Schwartau/Lübeck, Projekt Akustik

23.09. Kiel, ELAC Manufaktur

24.09. Schleswig, Audio Point

27.09. Nordhastedt, Rusty (Drink, Dine, Dance)

28.09. Elmshorn, Expert Bening

29.09. Hamburg, raum Hamburg

03.10. Duisburg, Glückauf-Halle c/o Plattenbörse

05.10. Drüpplingsen bei Iserlohn, Alte Grundschule

06.10. Paderborn, Expert Beverungen

07.10. Willich, Hifi Schulderbacher

12.10. Soest, Euronics Berlet

13.10. Coesfeld, Expert Coesfeld

14.10. Wuppertal, Audio 2000

19.10. Arnsberg-Neheim, Loftsound

20.10. Hamm, Auditorium

21.10. Mönchengladbach, Vinyl Garage

26.10. Hagen, Euronics Berlet

27.10. Moers, Music & More

29. + 30.10. Bielefeld, Mercure Hotel c/o Jupit Messe

02.11. Neu-Beckum, Plattenkiste

05. + 06.11. Dortmund, TOP Tageszentrum c/o Finest Audioshow

09.11. Ahaus, Expert Ahaus

10.11. Wietmarschen/Lohne, EMP Outlet Store A31

11.11. Osnabrück, Tonart HiFi-Studio

17.11. Bergkamen, Euronics Berlet

18.11. Borken, Expert Borken

19.11. Mülheim an der Ruhr, Impulstreu

24.11. Gütersloh, Euronics Bücker

25.11. Porta Westfalica/Minden, Media Markt

26. + 27.11. Hannover, HCC Hannover c/o Finest Audioshow

08.12. Paderborn, Expert Beverungen

09.12. Mönchengladbach, Vinyl Garage

10.12. Soest, Euronics Berlet

15.12. Coesfeld, Expert Coesfeld

16.12. Wuppertal, Audio 2000

17.12. Hagen, Euronics Berlet

20.12. Hamm, Auditorium

21.12. Arnsberg-Neheim, Loftsound

22.12. Willich, HiFi Schluderbacher