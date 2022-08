Newsflash (The National, The War On Drugs, LCD Soundsystem u.a.)

Foto: Graham MacIndoe

Neuigkeiten von The National, The War On Drugs, LCD Soundsystem, In Flames, Drens, Pogendroblem, Juakali, King Legba & The Loas und Weird Al Yankovic.

+++ The National haben bei einem geheimen Konzert in Edinburgh einen bisher unveröffentlichten Track präsentiert. "This Isn't Helping" heißt der Song, den die Band lediglich zu dritt und mit Akustikgitarren auf einer kleinen Bühne des Connect Festivals spielte. Präsentiert wurden die Auftritte dort von Tiny Changes, einer Stiftung, die Familie und Freund:innen des verstorbenen Frightened Rabbit Sängers Scott Hutchison gegründet hatten, um Kinder und Jugendlichen mit ihrer psychischen Gesundheit zu unterstützen und auf Probleme aufmerksam zu machen. The National widmeten ihren kurzen Auftritt, bei dem sie neben "This Isn't Helping" noch "About Today" performten, ebenfalls Hutchison: "Wir waren am Boden zerstört, als er uns verließ. Diese Wohltätigkeitsorganisation ist großartig, und wir wollen alles tun, was wir tun können, um das Bewusstsein für psychische Gesundheit zu schärfen, denn wir alle haben damit zu kämpfen." The National hatten kürzlich die Studioversion ihres gemeinsamen Songs mit Bon Iver, "Weird Goodbyes", veröffentlicht.

Video: The National - "This Isn't Helping" und "About Today" auf dem Connect Festival

+++ Die Indierocker The War On Drugs präsentieren ein exklusives Boxset ihrer aktuellen Platte "I Don't Live Here Anymore". Das auf 5.000 Stück limitierte Set wird am 30. September via Atlantic erscheinen und eine Doppelvinyl, eine Kassette und eine Seven-Inch-Platte mit den bisher unveröffentlichten Songs "Oceans Of Darkness" und "Slow Ghost" beinhalten. Ein Booklet mit Fotos aus dem Studio, ein Poster, Postkarten und ein Aufnäher gehören ebenfalls dazu. Das Paket kann momentan über den Band-Shop vorbestellt werden.

Video: Unboxing des "I Don't Live Here Anymore"-Boxsets

Tweet: The War On Drugs Boxset von "I Don't Live Here Anymore"

The War On Drugs (@TheWarOnDrugs) have announced a limited edition box set release for their most recent studio album, "I Don’t Live Here Anymore." https://t.co/XZ7lmgfWd2 pic.twitter.com/pVa5CEsjWw — Under the Radar (@Under_Radar_Mag) August 29, 2022

+++ Ein neuer Track von LCD Soundsystem wird in dem Netflix-Film "Weißes Rauschen" (Originaltitel "White Noise") veröffentlicht. Der erste neue Song seit dem Comeback-Album "American Dream" (2017) heißt "New Body Rhumba" und wird später in diesem Jahr als offizielle Single veröffentlicht. Das Mystery-Drama soll erstmals bei den Filmfestspielen von Venedig präsentiert werden und "bald" auf Netflix erscheinen. Im März hatten LCD Soundsystem zum ersten Mal seit 15 Jahren wieder in voller Besetzung einen Auftritt gespielt. Im Sommer vergangenen Jahres hatte Sänger James Murphy noch von "einer Pause auf unbestimmte Zeit" gesprochen.

Video: Teaser zu "White Noise"

+++ In Flames haben ein Musikvideo zum Track "The Great Deceiver" veröffentlicht. Zu sehen ist darin ein Auftritt der Alternative-Metal-Band auf ihrem eigenen Festival Dalhalla Brinner in ihrem Heimatland Schweden. Anfang des Monats hatten In Flames den Song bereits veröffentlicht. Zusammen mit der Single "State Of Slow Decay" könnten die beiden Tracks einen ersten Vorgeschmack auf ein mögliches neuntes Studioalbum geben. Das aktuelle Album "I, The Mask" war im März 2019 erschienen. Im September starten In Flames ausgiebige Tourneen durch die USA. Im November und Dezember spielen sie dann zusammen mit At The Gates und Imminence einige Shows in Europa. Tickets für die Auftritte in Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt es unter anderem bei Eventim.

Video: In Flames - "The Great Deceiver"

Live: In Flames + At The Gates + Imminence + Orbit Culture

18.11. Ludwigsburg - MHP Arena

21.11. Esch/Alzette - Rockhal

30.11. Zürich - The Hall

02.12. Wien - Gasometer

03.12. Leipzig - Haus Auensee

04.12. Köln - Palladium

08.12. Wiesbaden - Schlachthof

09.12. Hamburg - Edel-optics.de Arena

+++ Drens haben wegen zu weniger Ticketverkäufe einige ihrer Shows in Deutschland abgesagt. Darunter fallen die Auftritte in Leipzig, Bremen, Essen, Frankfurt/Main und München. In einem Statement bei Instagram erklären die Dortmunder Surf-Punks ausführlich ihre Gründe und beziehen sich etwa auch auf die Absage einiger Auftritte von Mantar vor ein paar Wochen: "Clubs, Veranstalter:innen und Künstler:innen müssen über den Vorverkauf kalkulieren, ob sich der Abend für sie lohnt. [...] Aus Angst in Zukunft nicht mehr so häufig gebucht zu werden, sprechen aber viel zu wenige Künstler:innen über das Problem." Bereits erworbene Tickets können an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. Einige Auftritte werden Drens trotzdem spielen. Tickets für diese gibt es auf der Band-Webseite. Die aktuelle Platte "Holy Demon" war im Mai erschienen.

Instagram-Post: Drens über die Absage einiger Auftritte

VISIONS empfiehlt:

Drens

30.08. Hannover - Cafe Glocksee

04.09. Chemnitz - Am Kopp

09.09. Berlin - Cassiopeia

14.09. Köln - Bumann & Sohn

16.09. Hamburg - Molotow

17.09. Lingen - Rock am Pferdemarkt

24.09. Karlsruhe - Kohi

01.10. Rostock - Alte Zuckerfabrik

+++ Die Kölner Punks Pogendroplem streamen ihre neue Single "Wie betäubst du dich". Der kurze Track ist zusammen mit einem Musikvideo erschienen, das mit seinen Stroboskop-Licht beinahe hypnotisch wirkt. Der Song gibt einen ersten Vorgeschmack auf das kommende Album "Alles was ich noch hab sind meine Kompetenzen". Dieses veröffentlichen Pogendroblem am 18. November via Audiolith. Die Platte kann im Label-Shop vorbestellt werden.

Video: Pogendroblem - "Wie betäubst du dich"

Stream: Pogendroblem - "Wie betäubst du dich"

Cover & Tracklist: Pogendroblem - "Alles was ich noch hab sind meine Kompetenzen"

01. "Alles was ich noch hab sind meine Kompetenzen"

02. "Die einfachen Botschaften"

03. "Tod und Teufel"

04. "Wie betäubst du dich"

05. "Shirt an"

06. "Wiedersehen"

07. "Das Gefühl"

08. "Keine Zeit"

09. "Militante Untersuchung"

10. "Spätilord"

11. "Hund"

12. "Coming of Age"

13. "Scherbensplitter"

14. "Vermögenssteuer"

15. "Flucht"

Live: Pogendroblem

09.09. Zürich - Unite Anti-Fascist Festival

10.09. Kusel - Kein Bock auf Nazis Festival

11.09. Landau - Fatal

14.09. Köln - Gebäude 9

28.10. Bielefeld - AJZ Bielefeld

29.10. Berlin - Loge

30.10. Cottbus - Chekov

03.11. Bonn - Alte VHS

18.11. Köln - AZ Köln

+++ Die Berliner Garage-Punks Juakali haben ihre neue Single "Arabella" veröffentlicht. Darin vermischt die Band Einflüsse von Stoner und Grunge mit schnellen Punk-Parts. Der Track ist Teil des kommenden Debütalbums "No Choice", das am 2. September erscheint. Juakali werden ein paar Auftritte spielen, darunter auch eine Album-Release-Show am 1. September im Berliner Wild At Heart. Tickets dafür gibt es auf koka36.de.

Video: Juakali - "Arabella"

Cover & Tracklist: Juakali - "No Choice"

01. "3rd Degree"

02. "Wake Up"

03. "Overboard"

04. "Fatal Mistake"

05. "Arabella"

06. "The Bush"

07. "Get Up"

08. "Cowmance"

09. "Mountain"

10. "No Choice"

Live: Juakali

01.09. Berlin - Wild At Heart

01.10. Hannover - Strangriede Stage

07.10. Stuttgart - Linkes Zentrum Lilo Herrmann

+++ King Legba & The Loas streamen ihren neuen Track "The Storm Will Scream Your Name" inklusive Musikvideo. Der Stoner-Garage-Rock-Track ist eine Singleauskopplung des kommenden Albums "Shine A Light". Die Platte veröffentlicht die Band am 23. September und Fans können sie bereits vorbestellen.

Video: King Legba & The Loas - "The Storm Will Scream Your Name"

Stream: King Legba & The Loas - "The Storm Will Scream Your Name"

+++ Es gibt einen ersten Trailer von "Weird: The Al Yankovic Story". In dem Weird Al Yankovic-Biopic wird Daniel Radcliffe die Rolle des exzentrischen Musikers spielen, während Evan Rachel Wood als Madonna auf der Leinwand zu sehen sein wird. Der Film zeichnet die Karriere von Yankovic, der mit eigenen Interpretationen der verschiedensten Hits berühmt wurde, auf humorvolle Art nach. Am 4. November wird der Film beim Streaming-Anbieter Roku Channel erscheinen.

Trailer: "Weird: The Al Yankovic Story"