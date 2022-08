Arctic Monkeys stellen neue Single "There'd Better Be A Mirrorball" mit Video vor

Foto: Zackery Michael

Auf ihrer ersten offizielle Single seit vier Jahren präsentieren die Arctic Monkeys cineastischen 60s-Pomp mit Jazz-Flair.

Auf einmal geht es dann doch ganz schnell bei den Britrock-Größen: Über vier Jahre nach "Tranquility Base Hotel & Casino" gab es letzte Woche auf dem Zürich Openair erstmals wieder neue Musik von den Arctic Monkeys zu hören, als sie den neuen Song vorstellten. Nur einen Tag später enthüllte die Band, dass dieser von ihrem siebten Studioalbum "The Car" stammt, das sie bereits für den 21. Oktober ankündigten. Laut Schlagzeuger Matt Helder sei die Platte schon seit Ende 2021 "so gut wie" fertig.

Wie bei dem bereits live präsentierten Song ist die Lounge-Gangart des Vorgängers "Tranquility Base Hotel & Casino" zwar auch bei "There'd Better Be A Mirrorball" nicht von der Hand zu weisen, doch mutet die erste offizielle Singleauskopplung noch etwas cineastischer an und erinnert mit üppigen Streicher-Ensembles und Frontmann Alex Turner am Klavier an Filmsoundtracks aus den 60ern. Turner hat zuvor noch beschrieben, dass die SciFi-Sounds auf "The Car" vom Tisch seien. "Wir sind zurück auf der Erde. Ich denke, wir sind mit dieser Platte einer besseren Version eines dynamischeren Gesamtsounds näher gekommen." Vor allem die Streicher könnten zentraler Bestandteil der Platte werden. "Es gibt Zeiten, in denen die Band im Vordergrund steht und dann kommen die Streicher in den Vordergrund", so Turner. Aber auch Turners unaufgeregt, fast beruhigende Stimme und dezentes Jazz-Drumming tragen zur glamourösen Grundstimmung bei.

So wie der nostalgische Sound der neuen Single hat auch das von Turner selbst gestaltete Musikvideo ordentlich 60-Flair. Es zeigt Aufnahmen in Retro-Optik im Studio und Schwarz-Weiß-Einstellungen des Quartetts auf dem Parkdeck, welches scheinbar auch auf dem Albumcover von "The Car" zu sehen ist.

"The Car" kann bereits in verschiedenen Ausführungen über die Bandwebseite vorbestellt werden.

Video: Arctic Monkyes - "There'd Better Be A Mirrorball"