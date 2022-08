Vormerken! - Unsere aktuellen Neuentdeckungen

Jeden Dienstag stellen wir euch spannende neue Bands vor, die ihr auf dem Schirm haben solltet. Dieses Mal sind es TV Colours, Diät und Bedlocked.

TV Colours

Heimatstadt: Canberra, Australien

Genre: LoFi-Punk, Noise, Indierock

Für Fans von: Weird Nightmare, Hüsker Dü, frühe Wavves

Das was US-Wohnzimmer-Produzenten wie Nathan Williams (Wavves) und Dylan Baldi (Cloud Nothings) Anfang der 2010er fabrizieren und damit ihren kleinen Hype in der Indie-Szene genießen, kann auch Robin Mukerjee alias Bobby Kill alias TV Colours. Nur bleibt im fernen Australien, wie so oft, der Hype für den aktiven Szene-Musiker erstmal aus - zu Unrecht. Als TV Colours fertigt Mukerjee nämlich mindestens genau so bittersüße mit Blei überzogene Power-Pop-Bonbons, die nach Entfremdung und Teenage Angst schmecken. Für den nötigen Trademark-80s-Flair sorgt nicht nur das Artwork von Debüt "Purple Skies, Toxic River" und Mukerjees Vorliebe für Vokuhilas sowie Muskelshirts. Wenn er nicht gerade die Overdrive-Pedale durchtritt, driftet er nämlich nur allzu gerne in stimmungsvolle Instrumentalpassagen ab, die an John Carpenter erinnern.

Instagram | Bandcamp | Facebook

Video: TV Colours - "The Neighbourhood"

Stream: TV Colours - "Purple Skies, Toxic Rivers"

Purple Skies, Toxic River by TV Colours

Diät

Heimatstadt: Berlin

Genre: Post-Punk

Für Fans von: Low Life, Wire, Bad Breeding

Schon der Bandname der Ostberliner Post-Punks prophezeit, Diät benutzen Sarkasmus als Mittel - für alles. Doch vor allem für ihre Texte zwischen Paranoia, SciFi, Verzweiflung und Kampfansagen an den Kapitalismus. Ihr Trick dabei: keine einsilbigen Parolen, sondern clever eingesetze Ironie und echte Düsternis. Dass dabei der Drive und Rhythmik von Joy Division oder Wire Pate stehen, ist zwar offensichtlich, aber wohl kaum eine deutsche Post-Punk-Band konnte sich diese bisher so zu eigen machen wie Diät. Die bedrohliche Instrumentierung der halbaustralischen Band und die Betonung auf Punk statt auf Post machen es möglich.

Bandcamp

Video: Diät – "Positive Energy"

Video: Diät – "Positive Disintegration"

Bedlocked

Heimatstadt: Houston, Texas

Genre: Alternative Rock, Shoegaze

Für Fans von: Cheatahs, Swervedriver, Ringo Deathstarr

Ihre offensichtlichen 90s-Alternative-Einflüsse verstecken die Newcomer Bedlocked gleich unter mehreren Shoegaze-Schichten und auch etwas Folk. Mit ruhiger Akustik-Gitarre und melancholischem Gesang beginnt nämlich das aktuelle nach der Band benannte Album von Bedlocked. Dann erst setzen die Drums und Gitarren-Effekte ein. Mal gefühlvoller wie im Opener "See Through", mal mit etwas mehr Noise, wie in "Talk" und vor allem noch ausgereifter als auf ihrem Debüt "Sprawl" (2018), das ebenfalls nach der Band benannt ist. Zuvor hieß das junge Quartett aus Texas nämlich noch Sprawwl.

Instagram | Bandcamp

Stream: Bedlocked - "Bedlocked"

Bedlocked by Bedlocked

Stream: Bedlocked - "Sprawl"