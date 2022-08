Post-Hardcore-Supergroup L.S. Dunes streamt erste Single "Permanent Rebellion", kündigt Debütalbum "Past Lives" an

Foto: Luke Dickey

Post-Hardcore-Schwergewichte: L.S. Dunes setzen sich zusammen aus Mitgliedern von Circa Survive, Coheed And Cambria, My Chemical Romance und Thursday. Ihr Debütalbum "Past Lives" hat Szeneliebling Will Yip produziert, ihre erste Single "Permanent Rebellion" bringt die Klangeinflüsse aller Beteiligten auf einen Nenner.

Zusammengefunden haben Bassist Tim Payne, Schlagzeuger Tucker Rule (beide Thursday) sowie die Gitarristen Frank Iero (My Chemical Romance) und Travis Stever (Coheed And Cambria) im Nachgang eines weihnachtlichen Livestream-Konzerts, das Thursday 2020 spielten, als Sänger stieß später Anthony Green (Circa Survive) hinzu.

Ihr Debütalbum "Past Lives", das am 11. November erscheint, haben L.S. Dunes mit dem Lieblingsproduzenten aller Emo- und Post-Hardcore-Bands aufgenommen: Will Yip saß unter anderem bei Citizen, Turnover, Turnstile, Tigers Jaw, Pianos Become The Teeth, La Dispute, Title Fight, Braid, Mewithoutyou, Quicksand, Circa Survive und bei einigen von Greens Soloalben an den Reglern.

Laut Tucker Rule wollten L.S. Dunes, dass man in ihrer Musik die Bands aller Beteiligten heraushören kann, aber "es soll nicht nach einer bestimmten [Band] klingen." Die eingängige Vorabsingle "Permanent Rebellion" untermauert dieses Statement, wobei Green stellenweise so rau klingt wie bei Saosin.

Auf der L.S.-Dunes-Homepage kann man sich für einen Newsletter eintragen und konnte bis vor Kurzem ein Tape bestellen. Das ist allerdings bereits ausverkauft. Neben den Digital- und CD-Editionen von "Past Lives" gibt es noch mehrere teils streng limitierte Vinyl-Pressungen mit alternativem Coverartwork. Eine kann exklusiv im Brooklynvegan-Webshop vorbestellt werden, die übrigen im offiziellen Bandshop.

Ihr Livedebüt feiern L.S. Dunes Mitte September beim Chicagoer Riot Fest, wo sie am selben Tag auftreten wie die wiedervereinigten My Chemical Romance, danach starten sie eine Nordamerika-Tour. Von Shows in Europa ist derzeit nichts bekannt.

Video: L.S. Dunes - "Permanent Rebellion"

Stream: L.S. Dunes - "Permanent Rebellion"

Cover und Tracklist: L.S. Dunes - "Past Lives"

01. "2022"

02. "Antibodies"

03. "Grey Veins"

04. "Like Forever"

05. "Blender"

06. "Past Lives"

07. "It Takes Time"

08. "Bombsquad"

09. "Grifter"

10. "Permanent Rebellion"

11. "Sleep Cult"

Vinyl-Artwork: L.S. Dunes - "Past Lives"