VISIONS Premiere: Stoner-Rocker Mammoth Volume streamen ihr neues Album "The Cursed Who Perform The Lavagod Rites"

Foto: Mammoth Volume

Nach zwei Jahrzehnten Pause erscheint wieder neues Material der schwedischen Stoner-Prog-Institution Mammoth Volume. Ihre wuchtige Platte gibt es bei uns schon heute exklusiv im Stream!

Härter und seltsamer als je zuvor kehren die schwedischen Stoner-Prog-Veteranen Mammoth Volume mit ihrem neuen Album "The Cursed Who Perform The Larvagod Rites" nach zwei Jahrzehnten zurück. Ihren überarbeiteten, gar geschliffeneren Sound spicken die Schweden darauf unter den massiven Riffs mit für sie unerwarteten Instrumentals und unwiderstehlichen Hooks - ohne den Anspruch an ihre Wurzeln zu verlieren.

Zwischen 1998 und 2002, als Stoner-Rock noch zu zeitgenössischeren Genres gehörte, prägten Mammoth Volume mit drei Alben die Szene in ihrem Heimatland mit. So auch auf ihrem Klassiker "A Single Book Of Songs" worauf sie Einflüsse von Kyuss und Yes gezielt miteinander vermischten.

Nach langer Bandpause traf sich das Quartett 2019 erneut, um an einer neuen, genreübergreifenden Heavy-Rock-Fusion zu arbeiten. "Die neue Platte ist unser erster offizieller Release in zwanzig Jahren. Es macht ein bisschen Schmetterlinge im Bauch und einen metallischen Geschmack im Mund", schreibt die Band zum neuen Album und erklären, worauf sich Fans einstellen können: "Es ist kein Metal, es ist keine nordische Volksmusik, es ist kein Retro-Prog; aber ein bisschen von Allem zwischen den Stilen." Verspielt vermischen sie auf "The Cursed Who Perform The Larvagod Rites" also Stoner, Prog und Psych, der von ihren Träumen motiviert seie.

"The Cursed Who Perform The Larvagod Rites" erscheint am 19. August und kann in verschiedensten Formaten vorbestellt werden. Das Artwork gestaltete Jonny Dombrowski und vertrieben wird sie über Blues Funeral/Cargo.

Den schrägen Trip gibt es schon ab heute, zwei Tage vor Release, bei uns zu hören!

Stream: Mammoth Volume - "The Cursed Who Perform The Lavagod Rites"