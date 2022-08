Red Hot Chili Peppers veröffentlichen neue Single "Tippa My Tongue" mit Video

Foto: Clara Balzary

Der erste Vorgeschmack auf das zweite Doppelalbum der Red Hot Chili Peppers in diesem Jahr klingt nochmal besonders funky.

"We've only just begun/ Funky monks are on the run", singt Anthony Kiedis im Refrain der ersten Single von "Return Of The Dream Canteen" und kündigt offenbar eine noch direktere Rückkehr zu lässigem Funk an als auf "Unlimited Love". So oder so ist "Tippa My Tongue" schon jetzt ihr optimistischster Song seit langem. Neben Kiedis' akrobatischem Sprechgesang liefern sich Gitarren-Rückkehrer John Frusciante und Bassist Flea einen ständigen Kampf um die Riff-Vorherrschaft. Trotz Hang zum Uptempo nehmen die Red Hot Chili Peppers auch immer wieder das Tempo raus, um "Tippa My Tongue" an- und abschwellen zu lassen - und damit Frusciante Raum für üppige Funkadelic-inspirierte Solos zu geben.

Auch das Musikvideo ist wieder etwas verspielter als zuvor. Es beginnt mit der Kiedis' Einnahme von LSD und ist ein einziger bunter Trip, erinnert mit seinen dynamischen Kamerafahrten dabei etwas an Jamiroquais Video-Klassiker zu "Virtual Insanity".

Für "Return Of The Dream Canteen" und "Unlimited Love" arbeitete die Band wieder mit Produzenten-Ikone Rick Rubin zusammen, nachdem sie 2016 Danger Mouse für die Produktion von "The Getaway" rekrutiert hatten. Laut Band ist die neue Platte "alles, was sie sind und wovon sie jemals geträumt haben" und merkten an, dass es sich um ein weiteres Doppelalbum handelt, das "genauso bedeutsam ist wie das erste".

"Return Of The Dream Canteen" erscheint am 14. Oktober via Warner. Es kann bereits in verschiedenen Ausführungen vorbestellt werden.

Video: Red Hot Chili Peppers - "Tippa My Tongue"

Cover & Tracklist: Red Hot Chili Peppers - "Return Of The Dream Canteen"

01. "Tippa My Tongue"

02. "Peace And Love"

03. "Reach Out"

04. "Eddie"

05. "Fake As Fu@k"

06. "Bella"

07. "Roulette"

08. "My Cigarette"

09. "Afterlife"

10. "Shoot Me A Smile"

11. "Handful"

12. "The Drummer"

13. "Bag Of Grins"

14. "La La La La La La La La"

15. "Copperbelly"

16. "Carry Me Home"

17. "In The Snow"