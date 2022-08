Newsflash (Every Time I Die, Cro-Mags, The Pogues u.a.)

Foto: Michael Watson

Neuigkeiten von Every Time I Die, Cro-Mags, The Pogues, Phoebe Bridgers, Rival Schools, Lambchop, High Vis, Soul Glo und einem Zakk-Wylde-Videospiel.

+++ Vier der fünf ehemaligen Every Time I Die-Mitglieder haben sich erneut zum Proben getroffen. Nachdem die Band sich Anfang des Jahres nach einem Streit mit Frontmann Keith Buckley aufgelöst hatte, folgten mehrere Statements mit gegenseitigen Schuldzuweisungen. Bereits damals hatten die vier Instrumentalisten die Hoffnung geäußert, "in einer anderen Form gemeinsam weiter machen zu können". Ende März folgten erste gemeinsame Proben, nun war die Band laut Gitarrist Jordan Buckley auch im Studio. Von Ex-Frontmann Keith Buckley sind bisher keine neuen Aktivitäten oder Projekte bekannt. Das vermutlich letzte Every-Time-I-Die-Album "Radical" war im Oktober 2021 erschienen und Platte des Monats in VISIONS 344 geworden.

+++ Die Cro-Mags haben inoffizielles Merch auf dem Rebellion Festival konfisziert. Während ihres Aufhentalts beim englischen Festival fiel der Band um Harley Flanagan unautorisiertes Bandmerch auf. Nach der Konfrontation mit dem Standbetreiber konfiszierten sie die Artikel. Derweil hat die Band bereits die Hälfte ihres neuen Albums aufgenommen. Zuletzt erschien die EP "2020". Im September kommt die Hardcore-Institution für eine Show nach Dortmund.

Live: Cro-Mags

07.09. Dortmund - Junkyard

+++ The Pogues-Mitglied Darryl Hunt ist tot. Der Bassist starb am vergangenen Monatg in London im Alter von 72 Jahren. Hunt war 1986 zur Folk-Punk-Band gestoßen und auf insgesamt fünf Alben zu hören. Frontmann Shane MacGowan beschreibt Hunt in einem Statement als "guten Freund und großartigen Bassisten. Wir werden ihn sehr vermissen".

+++ Phoebe Bridgers hat beim Hinterland Festival in Iowa zusammen mit Kurt Vile und Lucy Dacus performt. Die Songwriterin spielte am 7. August als Headlinerin des Tages, an dem auch Vile und Dacus ihre Auftritte hatten. Für einige Songs holte sie sich Dacus zum Singen und Vile an der Gitarre hinzu. Zuvor hatte Dacus Bridgers in ihrem Set spielen lassen, während beide davor bei der Indie-Pop-Band Muna auf der Bühne standen, die auf Bridgers' Label Saddest Factory veröffentlicht. Bridgers hatte kürzlich erst den Carpenters-Track "Goodbye To Love" gecovert, Dacus ihrerseits im Juli ein Cover von Chers Autotune-Hit "Believe" geteilt.

Live: Lucy Dacus

28.08. Darmstadt - Golden Leaves Festival

31.08. Köln - Luxor

Live: Kurt Vile

12.09. Köln - Gloria

15.09. Berlin - Huxleys Neue Welt

+++ Rival Schools haben Konzerte für den Sommer 2023 angekündigt. Die Hardcore-Band aus New York kommt im Zuge der Veröffentlichung einer Deluxe-Edition ihres Debütalbums "United By Fate" von 2001 für zwei Shows nach Berlin und Köln. Mit der Ankündigung hat die Band auch eine neue Version des Songs "Holding Sand" geteilt. Die überabreitete Version von "United By Fate" erscheint in regulärer Form am 28. Oktober, die bereits vorbestellt werden kann, und am 25. November im Zuge des Record Store Day in einer exklusiven Sammler-Version. Tickets für die beiden Konzerte im Juli 2023 gibt es ab Freitag, den 12. August, um 10 Uhr bei Eventim.

Live: Rival Schools (2023)

03.07. Berlin - Hole44

04.07. Köln - Gebäude 9

+++ Lambchop haben die zweite Single aus ihrem kommenden Album "The Bible" geteilt. "So There" folgt auf "Police Dog Blues" und steht laut Bandkopf Kurt Wagner für "die Idee, sich zu zeigen, für seine Freunde da zu sein und einzustehen für Dinge, die wir für richtig und wahr halten." Das zugehörige Musikvideo zeigt Wagner teilweise in absichtlich schlecht animierten Porträtaufnahmen. Die Idee, "einen Motion-Capture-Anzug und CGI zusammen zu verwenden", so Regisseur Isaac Gale, sei aus einem Gespräch mit dem Spezialisten Joe Midthun entsprungen, der unter anderem beim Film "Total Recall" mit dieser Technik arbeitete. "The Bible" erscheint am 30. September.

+++ High Vis haben die Single "Trauma Bonds" aus ihrem kommenden Album "Blending" geteilt. Darin verarbeitet die Londoner Post-Punk-Band den Suizid eines Freundes während des Lockdowns: "[...] Wir waren gezwungen, darüber nachzudenken, wie der Tod junger Menschen in unserem Freundeskreis so normal geworden ist, dass wir dagegen abgestumpft sind. Freundschaften wurden zu Traumabindungen und die Schwere dieser Situationen wurde durch toxische Bewältigungsmechanismen verdrängt. Der Song ist eine hoffnungsvolle Auseinandersetzung mit diesen Gefühlen und ein Versuch, uns gegenseitig durch bessere Kommunikation und kollektive Empathie zu unterstützen." "Blending" erscheint am 9. September.

+++ Soul Glo haben eine Liveversion ihres Songs "Thumbsucker" veröffentlicht. Bei der Performance holte sich die Band die Unterstützung einer Bläser-Sektion, um mit Trompete und Saxofon dem gnadenlosen Sound des Albums nahe zu kommen. Die Performance wurde aus verschiedenen Blickwinkeln gefilmt, so gibt es etwa Aufnahmen eines alten Camcorders aus dem Moshpit. "Thumbsucker" ist Teil der aktuellen Platte "Diaspora Problems", die im März erschienen war. Soul Glo hatten auch Clips zu den Songs "Driponomics" und "Gold Chain Punk" veröffentlicht.

Live: Soul Glo

01.09. Berlin - Urban Spree

02.09. Hamburg - Headcrash

03.09. Köln - Helios37

+++ Ab sofort könnt ihr gegen Zakk Wylde die Fäuste im Boxring schwingen - zumindest digital. Das neu entwickelte Browser-Boxspiel "Zakk Wylde's Punch Out" ist eine Hommage an die beliebte "Punch-Out!!"-Reihe. In klassischer Game-Optik eine Gitarrenlegende vermöbeln? Ab jetzt kein Problem mehr!

