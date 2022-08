Newsflash (Ozzy Osbourne, The Offspring, The Joy Formidable u.a.)

Foto: Ross Halfin

Neuigkeiten von Ozzy Osbourne, The Offspring, The Joy Formidable, dem Le Désordre, C'est Moi-Festival, Sportfreunde Stiller, The Dead Daisies, The Big Pink, blauem Vinyl von UNICEF und Soccer Mommy.

Ozzy Osbourne ist überraschend bei der Abschlussfeier der Commonwealth Games in Birmingham aufgetreten. Zusammen mit seinem ehemaligen Black Sabbath-Kollegen Tony Iommi und weiteren Musiker:innen spielte Ozzy erst das Intro zu "Iron Man" bevor die Band den Klassiker "Paranoid" in Gänze performte. Dabei klang Osbournes Stimme überraschend gefestigt und klar. In letzter Zeit hatte er immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und musste sich mehreren teils gravierenden Operationen unterziehen. Mit dem Überraschungs-Auftritt dürfen sich die Fans nun Hoffnung auf die anstehende Tour mit Judas Priest machen, die mehrfach verschoben werden musste. Aktuell sind die Termine für Mai 2013 angesetzt, Resttickets gibt es bei Eventim. Im September erscheint Ozzys 12. Soloalbum "Patient Number 9".

Live: Ozzy Osbourne + Judas Priest (2022)

07.05. Dortmund - Westfalenhallen

14.05. München - Olympiahalle

19.05. Prag - O2 Arena

21.05. Zürich - Hallenstadion

24.05. Hamburg - Barclays Arena

26.05. Mannheim - SAP Arena

28.05. Berlin - Mercedes-Benz Arena

+++ Während ihrer Tour durch Kanada hat ein Fahrzeug der The Offspring-Crew Feuer gefangen. In einem Tweet erklärt die Band, dass sich ein Gegenstand eines vorausfahrenen Wagens unter dem Auto verkeilt haben soll, das daraufhin Feuer fing. Alle Beteiligten konnten sich in Sicherheit bringen. Leider war das Gepäck, darunter Dinge wie Pässe oder Laptops, nicht mehr zu retten. Gitarrist Kevin "Noodles" Wasserman solidarisierte sich bei Instagram mit den Crewmitgliedern: "[Ihre] Reisen und Arbeitstage sind immer länger und anstrengender als unsere, und wir können ihnen nicht genug für alles danken, was sie tun. Zu sehen, wie sie so etwas durchmachen müssen, ist herzzerreißend und beängstigend. Ich bin so froh, dass sie alle wohlauf sind!" Trotz des Unfalls spielten The Offspring ihren Auftritt auf dem Les Grandes Fêtes Telus-Festival im Osten von Québec. Zuletzt hatte die Band im vergangenen Jahr ihre aktuelle Platte "Let The Bad Times Roll" veröffentlicht. Für Mai 2023 haben sie ebenfalls eine Europa-Tour angekündigt. Tickets für die Shows gibt es unter anderem bei Eventim.

We are happy to report that everyone is doing ok and we've made it safely to Rimouski and will be performing tonight at Les Grandes Fetes TELUS.



August 6 | Rimouski, QC | @grandesfetes — The Offspring (@offspring) August 6, 2022

Live: The Offspring

11.05. Winterthur - Eishalle Zielbau Arena

13.05. Wiener Neustadt - Arena Nova

14.05. München - Zenith

16.05. Berlin - Velodrom

17.05. Hamburg - Sporthalle

22.05. Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle

+++ The Joy Formidable haben eine Deluxe-Edition ihres aktuellen Albums "Into The Blue" angekündigt. Die soll am 9. September in digitaler Form erscheinen und auch zwei bisher unveröffentlichte Songs enthalten. Zudem hat die Band ein Lyric-Video zum Song "Somewhere New" mit neuem Artwork veröffentlicht. Frontfrau Ritzy Bryan erklärt: "Es war ein seltsames Gefühl, ein Album zu veröffentlichen und nicht die Chance zu haben, es live mit einem Publikum zu teilen, besonders ein Album wie 'Into The Blue', das eine Menge Live-Energie hat. Wir haben das Gefühl, dass es diesen Moment verdient hat und wollten die aufgenommene Version mit einigen neuen Tracks vor der Tour noch einmal hören [...]." In den kommenden Monaten sind The Joy Formidable auf ausgedehnter Tour duch Nordamerika unterwegs. Fans in Europa müssen sich noch gedulden.

+++ Das Le Désordre, C'est Moi-Festival in Potsdam hat den Ticket-Vorverkauf gestartet. Für die zweite Ausgabe des DIY-Festivals auf dem Gelände des Kulturzentrums Freiland am 2. und 3. September konnten insgesamt zehn Bands und Künstler:innen von den Veranstaltenden gewonnen werden, darunter Ithaca, Respire oder die queer-feministische Hardcore-Band Anti-Corpos. Neben den Konzerten soll es ein breites Rahmenprogramm mit Soli-Tattoos, diversen Infoständen und einigen Workshops geben. Tickets gibt es ab sofort auf der eigenen Festivalhomepage.

+++ Die Sportfreunde Stiller streamen ihre neue Single "Spektakulär" inklusive Musikvideo. Den poppigen Track untermalt die Band mit Szenen von Sportler:innen. Passend dazu werden die Sportfreunde den Song bei der Eröffnungsfeier der European Championships am 10. August im Olympiastadion München spielen. Der Eintritt dafür ist frei. Im Mai hatte die Band ihre Single "I'm Alright" veröffentlicht und das Album "Jeder nur ein X" angekündigt. Das erscheint am 11. November via Vertigo/Universal. Bis Ende November touren die Sportfreunde Stiller außerdem durch Deutschland. Tickets für die nicht ausverkauften Termine gibt es auf der Band-Webseite.

Live: Sportfreunde Stiller

10.08. München - Olympiapark (Eröffnung der European Championships)

12.08. Jena - Kulturarena | ausverkauft

18.08. Gießen - Gießener Kultursommer

20.08. Dachau - Dachauer Musiksommer | ausverkauft

21.08. Gampel - Open Air Gampel

16.09. Ludwigsburg - Scala | ausverkauft

17.09. Karlsruhe - Substage | ausverkauft

19.09. Frankfurt/Main - Zoom

20.09. Dortmund - FZW | ausverkauft

22.09. Potsdam - Waschhaus

23.09. Rostock - Mau Club | ausverkauft

24.09. Bremen - Modernes | ausverkauft

26.09. Dresden - Alter Schlachthof

27.09. Erfurt - Club Central

28.09. Erlangen - E-Werk | ausverkauft

01.10. Mannheim - Alte Feuerwache

17.10. Wien - Ottakringer Brauerei | ausverkauft

24.11. Saarbrücken - Garage

26.11. München - Circus Krone

+++ The Dead Daisies haben eine weitere Single aus ihrem kommenden Album "Radiance" geteilt. "Hypnotize Yourself" ist bereits der dritte Vorbote auf das Album des Quartetts, zuvor war unter anderem der Titeltrack erschienen. Die 2012 in Sydney gegründete Band besteht nach mehreren Besetzungswechseln mittlerweile fast ausschließlich aus bekannten US-Musikern, die unter anderem bei Bands wie Deep Purple, Whitesnake oder Foreigner aktiv waren oder noch sind. Frontmann und Bassist Glenn Hughes kommentiert die neue Single: "Die vier Akkorde, die so charakteristisch für die frühen Jahre der britischen Rockmusik sind, kommen hier in einem meiner Lieblingssongs zusammen. Zurück zu den Wurzeln, ursprünglich, frech, organisch und sehr gefühlvoll." "Radiance" erscheint am 30. September und kann vorbestellt werden.

Cover & Tracklist: The Dead Daisies - "Radiance"

01. "Face Your Fear"

02. "Hypnotize Yourself"

03. "Shine On"

04. "Radiance"

05. "Born To Fly"

06. "Kiss The Sun"

07. "Courageous"

08. "Cascade"

09. "Not Human"

10. "Roll On"

+++ Die Londoner Indierock-Band The Big Pink hat mit "Rage" ihr neues Album "The Love That's Ours" angekündigt. Der melancholische Track ist der dritte Vorgeschmack auf die kommende Platte. In diesem Jahr hatten The Big Pink bereits die Singles "Love Spins On It's Axis" und "No Angels" veröffentlicht. "The Love That's Ours" erscheint am 30. September und folgt auf das 2012 erschienene Album "Future This".

Cover & Tracklist: The Big Pink - "The Love That's Ours"

01. "How Far We've Come"

02. "No Angels"

03. "Love Spins On Its Axis"

04. "Rage"

05. "Outside In"

06. "I'm Not Away To Stay Away"

07. "Safe And Sound"

08. "Murder"

09. "Back To My Arms"

10. "Even If I Wanted To"

11. "Lucky One"

+++ In Kooperation mit UNICEF werden Platten unter anderem von Bob Dylan, Foo Fighters und The Clash neu aufgelegt. Die Kampagne "Blue Vinyl" will damit Spendengelder in Großbritannien sammeln, die dann an UNICEF UK Children's Emergency Fund gehen und damit Kindern in Konfliktgebieten helfen sollen. Dafür werden insgesamt zehn Alben in einer besonders geringen Menge von 48 Platten auf blauem Vinyl gepresst. Neben "The Freewheelin' Bob Dylan", "Medicine At Midnight" und "Combat Rock" wurden weitere Platten von Jimi Hendrix, Janis Joplin, Prince, Eurythmics, Carole King, Little Mix und Leon Bridges ausgewählt. Die raren Platten werden am Ende verlost. Um im Lostopf zu landen, müssen Fans bis zum 10. August mindestens 5 Pfund an UNICEF über die Crowdfunding-Webseite spenden. Dort gibt es auch weitere Infos zur Teilnahme.

Just one week remaining to win a limited-edition vinyl from the iconic artists in our #BlueVinyl prize draw



100% of the entry money goes to our Children's Emergency Fund, meaning you'll be helping children worldwide in times of crisis.

Enter here: https://t.co/FCoiHyxSya pic.twitter.com/FOmH0vdRpl — UNICEF UK (@UNICEF_uk) August 3, 2022

+++ Häuser bauen, das Traumauto fahren, Yachten und Privatjets - das kennen viele von uns noch aus der Jugend und dem Videospiel "Sims". Für Soccer Mommy geht es jetzt sogar noch ein Stück weiter: Zu ihrem Song "Shotgun" vom aktuellen Album "Sometimes, Forever" gibt es nun auch eine Sims-Version. Im Video sieht man einen ihr ähnlichen Sims-Charakter mit Gitarre, der den Song auf "Simlish", also der fiktiven Sprache der Spielewelt singt. Der Song ist Teil des neuen "High School"-Erweiterungspakets des Spiels. Bleibt abzuwarten, ob man sich bald auch ganze Konzerte zusammenstellen kann.

Video: Soccer Mommy - "Shotgun" (Sims-Version)