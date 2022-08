The Mars Volta präsentieren dritten neuen Song "Vigil", kündigen Album an

Foto: Robin Steel

The Mars Volta haben mit "Vigil" den dritten neuen Song ihres kommenden Albums vorgestellt. Dessen Erscheinungstermin ist nun bestätigt, Details zum Release gibt es auch.

Wie schon bei den ersten beiden Singles "Blacklight Shine" und "Graveyard Love" achten The Mars Volta auch bei "Vigil" darauf, den Song kunstvoll zu verankern: Die drei Minuten Musik werden flankiert von ästhetischen Bildern im Sand kratzender Skorpione, anschließend sieht man sinnliche Nahaufnahmen männlicher und weiblicher Tänzer in Schwarz-Weiß.

Der Sound des Stücks fällt eher gefällig aus, eine moderne Pop-Produktion trifft auf den Vibe von 90er-Jahre-Singer/Songwriterinnen und die energische Stimme von Cedric Bixler-Zavala. Erst zum Ende hin dreht das Schlagzeug proggig auf und versetzt den Song in eine neue Dimension.

"Vigil" gibt außerdem schon Hinweise auf die Zusammensetzung von The Mars Volta 2022: Neben Mastermind Omar Rodríguez-López an der Gitarre und als Produzent ist dessen jüngerer Bruder Marcel am Synthesizer zu hören, zudem hat er den Mix übernommen. Bass spielt wie in den Anfangstagen der Band Eva Gardner, Schlagzeug nun Jazz-Drummer Willy Rodriguez Quiñones. Eine Randnotiz wert: Hamburger-Schule-Koryphäe Chris von Rautenkranz war für das Mastering zuständig. Ob all das nur für den neuen Song oder auch die ganze kommende Platte insgesamt gilt, bleibt allerdings abzuwarten.

Nachdem kürzlich schon Informationen zum Erscheinen des neuen Albums durchgesickert waren, sind diese nun bestätigt. Das neue Album von The Mars Volta heißt einfach wie die Band und erscheint am 16. September via Clouds Hill/Warner. Fans können die Platte bereits auf Vinyl und CD vorbestellen, zudem gibt es Merch-Bundles zusammen mit Hoodies, T-Shirts und einem "Volta Cube"-Zauberwürfel, der an jene Hörinstallation angelehnt ist, mit der die Band im Vorfeld das Erscheinen der Platte angedeutet hatte.

Zu Tourplänen von The Mars Volta in Europa ist aktuell noch nichts bekannt, für Herbst steht zunächst eine große US-Tour auf dem Programm.

Video: The Mars Volta - "Vigil"

Cover & Tracklist: The Mars Volta - "The Mars Volta"

01. "Blacklight Shine"

02. "Graveyard Love"

03. "Shore Story"

04. "Blank Condolences"

05. "Vigil"

06. "Que Dios Te Maldiga Mi Corazon"

07. "Cerulea"

08. "Flash Burns From Flashbacks"

09. "Palm Full Of Crux"

10. "No Case Gain"

11. "Tourmaline"

12. "Equus 3"

13. "Collapsible Shoulders"

14. "The Requisition"