Newsflash (Idles, In Flames, Suede u.a.)

Neuigkeiten von Idles, In Flames, Suede, Bush, 2nd Grade, Joyce Manor, Lies, Soundcloud, Dance Gavin Dance und dem Mudvayne-Sänger und einem Sturz.

+++ Idles haben ein Video zu ihrem Song "Stockholm Syndrome" veröffentlicht. Darin werden zunächst zwei Kinder bei einem Spaziergang durch die Wüste begleitet, ehe ein Schnitt auf eine maskierte Gruppe schwenkt, die komplett in schwarz gekleidet ist und in einer Art Menschenkette pinke Säcke weiterreicht. Zum Ende des Videos finden sich die beiden Kinder inmitten der bizarr wirkenden Choreografie wider. Der Clip wurde von Charlotte Gosch zusammen mit Idles-Gitarrist Lee Kiernan produziert. In einem Statement erklären die Beiden ihren Ansatz: "Die ursprüngliche Idee für das Video war, die Monotonie der Hölle zu visualisieren, in der man arbeiten muss, um zu überleben, und wie die "Maschine" dich schließlich verschlingt und dir deine Freiheiten nimmt. Aber wir wollten dies auf eine metaphorische Weise erreichen, die die Bedeutung so offen wie möglich hält. So wird es eher zu einer visuellen Darstellung, die auf viele verschiedene Arten gelesen werden kann." "Stockholm Syndrome" war bereits im November 2021 auf dem aktuellen Idles-Album "Crawler" erschienen.

Video: Idles - "Stockholm Syndrome"

+++ Die schwedischen Melodic-Death-Metal-Pioniere In Flames haben einen weiteren Song aus einem möglichen neuen Studioalbum veröffentlicht. Für das Lyric-Video zu "The Great Deceiver" holten sich die Schweden zudem die Unterstützung von Regisseur Nick Hipa (Mire, Ex-As I Lay Dying). Zur Inspiration zum Song sagte die Band, dass der eigentlich "aus Frustration entstanden" sei, nun aber "mehrere Bedeutungen" angenommen habe: "Es gibt eine Zeile, die besagt: 'Biege die Wahrheit so, dass sie zu deiner Meinung passt', und ich denke, das sagt viel über die Erzählungen aus, die heute online zwischen Menschen und Nationen usw. stattfinden. Wir sind heute mehr denn je ein Teil von uns, und doch ist es einfacher, miteinander zu kommunizieren als je zuvor in der Geschichte", sagte Frontmann Anders Fridén. Erst kürzlich hatten In Flames mit "State Of Slow Decay" einen weiteren neuen Song präsentiert. Zudem bestätigten sie für den November und Dezember eine ausgedehnte Europa-Tour mit At The Gates, Imminence und Orbit Culture. Das aktuelle Album "I, The Mask" war im März 2019 erschienen.

Lyric-Video: In Flames - "The Great Deceiver"

Stream: In Flames - "The Great Deceiver"

Live: In Flames + At The Gates + Imminence + Orbit Culture

21.11. Esch/Alzette - Rockhal

30.11. Zürich - The Hall

02.12. Wien - Gasometer

03.12. Leipzig - Haus Auensee

04.12. Köln - Palladium

08.12. Wiesbaden - Schlachthof

09.12. Hamburg - Edel-optics.de Arena

+++ Suede haben einen weiteren Song aus ihrem kommenden Album "Autofiction" ausgekoppelt. "15 Again" ist nach "She Still Leads Me" bereits die zweite Vorabveröffentlichung des Quintetts aus London. Der Song handelt laut Frontmann Brett Anderson davon, "sich zum ersten Mal ins Leben zu verlieben". Für "Autofiction" sei die Band außerdem "zu den Grundlagen zurückgekehrt", laut Anderson sei es "unser Punkrock-Album". Damit gehen die Britpop-Pioniere im Herbst auf Tour und machen für zwei Shows auch in Deutschland Halt. Tickets gibt es bei Eventim. "Autofiction" erscheint am 16. September über BMG und kann weiterhin vorbestellt werden.

Stream: Suede - "15 Again"

Live: Suede (2022)

11.10. Köln - Gloria

12.10. Hamburg - Gruenspan

+++ Bush haben ihr neuntes Studioalbum "The Art Of Survival" angekündigt. Der Nachfolger zu "The Kingdom" erscheint am 7. Oktober über BMG und kann bereits vorbestellt werden. Frontmann Gavin Rossdale sagte, dass das neue Album sich "anstatt zu trauern oder sich selbst zu bemitleiden" mit den "Erfolgsgeschichten des Überlebens der Menschheit trotz aller Widrigkeiten" beschäftige. "Ich denke, die Natur des Lebens ist die Kunst des Überlebens", so Rossdale. "Jeder wird immer wieder auf die Probe gestellt, aber wir finden einen Weg. In jüngster Zeit haben wir große Fortschritte gemacht und angesichts von Kriegen, endlosen Fällen von Rassismus, Geschlechterpolitik, einer Pandemie und einem Amalgam all dessen, was wir erlebt haben, große Widerstandsfähigkeit gezeigt. Für mich umfasst 'The Art Of Survival' all dies." Mit der Ankündigung präsentieren Bush mit "More Than Machines" auch bereits die erste Single inklusive Video. Im Herbst ist die Band auf ausgedehnter Tour durch Nordamerika unterwegs, Fans in Europa müssen sich noch gedulden.

Lyric-Video: Bush - "More Than Machines"

Stream: Bush - "More Than Machines"

Cover & Tracklist: Bush - "The Art Of Survival"

01. "Heavy Is The Ocean"

02. "Slow Me"

03. "More Than Machines"

04. "May Your Love Be Pure"

05. "Shark Bite"

06. "Human Sand"

07. "Kiss Me I'm Dead"

08. "Identity"

09. "Creatures Of The Fire"

10. "Judas Is A Riot"

11. "Gunfight"

12. "1000 Years"

+++ 2nd Grade haben den Nachfolger zu "Hit To Hit" von 2020 angekündigt. "Easy Listening" erscheint am 30. September bei Double Double Whammy und kann ab sofort vorbestellt werden. Mit "Strung Out On You" gibt es auch bereits die erste Single aus dem neuen Album der Power-Pop-Band aus Philadelphia zu hören. Frontmann Peter Gill beschreibt den Song als "klassischen Rocksong darüber, dass man weiß, dass etwas für einen schlecht ist, man es aber trotzdem tut".

Video: 2nd Grade - "Strung Out On You"

Stream: 2nd Grade - "Strung Out On You"

Cover & Tracklist: 2nd Grade - "Easy Listening"

01. "Cover Of Rolling Stone"

02. "Strung Out On You"

03. "Hung Up"

04. "Me And My Blue Angels"

05. "Wouldn’t It Be Nice To Let It Be"

06. "Beat Of The Drum"

07. "Poet In Residence"

08. "Kramer In LA"

09. "Teenage Overpopulation"

10. "Hand Of The Brand"

11. "Which Itch Are You Scratching Today"

12. "Keith And Telecaster"

13. "Planetarium"

14. "Controlled Burn"

15. "Hands Down"

16. "Easy Listening"

+++ Joyce Manor haben ein Musikvideo zum Song "Did You Ever Know?" veröffentlicht. Darin zeigt das Pop-Punk-Trio seine Liebe für Vierbeiner bei einem Besuch im Tierheim und ruft dazu auf, Haustiere von Tierschutzorganisationen zu adoptieren. Am Ende zeigen sich die Bandmitglieder glücklich mit ihren eigenen Lieblingen. "Did You Ever Know?" war bereits im Juni auf dem Album "40 Oz. To Fresno" erschienen. Davor hatten Joyce Manor bereits Singles wie "Gotta Let It Go" und "Don't Try" veröffentlicht. Im Oktober geht die Band zusammen mit The Menzingers auf Tour. Tickets gibt es unter anderem auf der Band-Webseite.

Video: Joyce Manor - "Did You Ever Know?"

Live: The Menzingers + Joyce Manor

12.10. Münster - Sputnikhalle

13.10. Hamburg - Markthalle

14.10. Berlin - SO 36

15.10. Wels - Alter Schlachthof

17.10. Solothurn - Kulturfabrik Kofmehl

19.10. Köln - Gloria

20.10. Köln - Gloria

21.10. Wiesbaden - Schlachthof

22.10. Stuttgart - Im Wizemann

23.10. München - Backstage

+++ Lies streamen ihre neue Single "Summer Somewhere". Der atmosphärische Indie-Song mit Elektro-Elementen ist die dritte Single des Duos bestehend aus American Footballs Mike und Nate Kinsella. Letzterer führte beim Musikvideo zu "Summer Somewhere" selbst Regie: "Das Video zeigt einen Mann und eine Frau, die voneinander entfernt, aber durch ein Seil verbunden sind, während ihre Kinder im Dunkeln zwischen ihnen navigieren müssen." Im Mai waren die beiden Songs "Blemishes" und "Echoes" erschienen. Zusammen mit American Football hatten die Cousins im Dezember ihre Single "Rare Symmetry / Fade Into You" veröffentlicht.

Video: Lies - "Summer Somewhere"

Stream: Lies - "Summer Somewhere"

+++ Soundcloud will ungefähr 20 Prozent seiner Belegschaft entlassen. CEO Michael Weissman soll laut Billboard in einer E-Mail an seine Mitarbeitenden den Personalabbau angekündigt haben: "Die heutige Änderung positioniert Soundcloud langfristig und bringt uns auf einen Weg zu nachhaltiger Profitabilität. Wir haben bereits damit begonnen, im gesamten Unternehmen umsichtige finanzielle Entscheidungen zu treffen, und das erstreckt sich nun auch auf eine Reduzierung unseres Teams." Vertreter:innen des Streamingdienstes sollen ebenfalls bestätigt haben, dass die Gründe dafür eine "bedeutende Unternehmenstransformation" und die "herausfordernde wirtschaftliche und finanzielle Lage" seien. Schon 2017 hatte das Unternehmen 40 Prozent seiner Mitarbeitenden entlassen. Seit 2021 setzt Soundcloud auf ein nutzerzentriertes Vergütungsmodell. Damit hatten sie auf Diskussionen um höhere Tantiemen für Künstler:innen auf Streamingdiensten reagiert. Zuletzt hatte im Juli das US-Copyright Royalty Board einer Erhöhung des Tantiemensatzes zugestimmt.

+++ Dance Gavin Dance präsentieren ein Musikvideo für ihren Titel "Feels Bad Man". Darin nimmt die Post-Hardcore-Band an einer nicht ganz idyllischen Pool-Party teil. Zu sehen sind ebenfalls Sänger Tilian Pearson, von dem sich die Band kürzlich getrennt hatte und der im April verstorbene Bassist Tim Freerick. "Feels Bad Man" war auf der aktuellen Platte "Jackpot Juicer" zusammen mit Tracks wie "Die Another Day" und "Synergy" erschienen.

Video: Dance Gavin Dance - "Feels Bad Man"

Live: Dance Gavin Dance

20.09. Hamburg - Uebel & Gefährlich

21.09. Berlin - Columbia Theater

22.09. Köln - Essigfabrik

+++ Auch "harte Kerle" spüren Schmerz. Der beste Beweis: Mudvayne-Sänger Chad Gray. Er spricht in einem Video auf Instagram nun ausführlich über seinen Unfall bei einem Auftritt in Tampa, Florida. Dort war er - ausgerechnet während des Songs "Not Falling" - von der Bühne gestürzt. Im Video erklärte er, dass er einen Fuß auf der Absperrung hatte, dann jedoch vom Publikum weggedrückt worden war und schließlich mit dem Brustbein auf die Kante der Absperrung gestürzt gewesen sei: "Ich dachte, ich mache mir in die Hose, so verdammt weh tat es." Gray hatte das Konzert jedoch noch fertig gespielt und zeigt sich nun glücklich darüber, dass er sich nichts gebrochen hat. Trotz anhaltenden Schmerzen bedankt sich Gray noch bei seinen Fans für all die Liebe und Genesungswünsche und erntet dafür gleich noch mehr Sympathie.

Instagram-Post: Chad Gray über seinen Sturz

Video: Chad Gray fällt ins Publikum