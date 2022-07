Boxset von Joe Strummer & The Mescaleros angekündigt, bislang unveröffentlichter Song im Stream

Foto: Bob Gruen

Passend zum 70. Geburtstags von The-Clash-Frontmann Joe Strummer wird es ein Boxset mit dem gesammelten Werk seiner Nachfolgeband The Mescaleros geben. Die Sammlung enthält bislang unveröffentlichtes Material - zum Beispiel den Song "The Road To Rock'n'Roll", den man bereits im Stream hören kann.

Das Boxset wird dabei den Titel "Joe Strummer 002: The Mescaleros Years" tragen und ist die erste gesammelte Veröffentlichung aller drei Alben der Band mit dem legendären Frontmann von The Clash. "Rock Art And The X-Ray Style" (1999), "Global A Go-Go" (2001) und das posthume "Streetcore" (2003) erscheinen zudem als remasterte Version mit neuen Linernotes, unveröffentlichten Fotos und reproduzierten Textblättern und Akkordtabellen. Das Set enthält auch Outtakes und die Single "Ocean Of Dreams" auf der Sex Pistols-Gitarrist Steve Jones zu hören ist.

Darüber hinaus werden auch einige der ersten Demos die Strummer für das Projekt geschrieben hat zu hören sein. Insgesamt sind 15 seltene und bisher unveröffentlichte Songs in dem Set enthalten, die von Paul Hicks ebenfalls neu gemastert wurden. Zeitgleich mit der Ankündigung des Sammelwerks gibt es ab sofort den ersten bisher unveröffentlichten Song "The Road To Rock'n'Roll" zu hören.

Strummers Witwe Lucinda Tait war als Co-Produzentin am Album beteiligt: "Es gibt so viel großartige Musik, die Joe uns in seinem Archiv hinterlassen hat", sagte sie in einer Pressemitteilung. "Sich auf Joes Arbeit mit The Mescaleros zu konzentrieren, war der natürliche zweite Schritt bei '002', denn die Songs, die er mit ihnen gemacht hat, schienen einfach so stark zu sein und seine Verbindung zu seinem Publikum auf einer Ebene wiederzubeleben, die er seit seinen Tagen mit The Clash nicht mehr erlebt hatte."

"Joe Strummer 002" folgt auf das erste Set "Joe Strummer 001" aus dem September 2018, auf dem Strummers übrige Karriere abgedeckt wurde. Es enthielt seine Soloalben, Aufnahmen mit den 101ers und den Mescaleros sowie ein weiteres Album mit bis dahin unveröffenlichten Songs. "Joe Strummer 002" erscheint am 16. September auf Dark Horse und kann ab sofort vorbestellt werden.

Joe Strummer starb am 22. Dezember 2002 im Alter von 50 Jahren an einem Herzinfarkt. Am 21. August wäre er 70 Jahre alt geworden.

Visualizer: Joe Strummer - "The Road To Rock 'N' Roll" (Demo)

Stream: Joe Strummer - "The Road To Rock 'N' Roll" (Demo)

Cover & Tracklist: "Joe Strummer 002: The Mescaleros Years"

CD/LP 4: "Vibes Compass" (B-Seiten & Raritäten)

01. "Time And The Tide"

02. "Techno D-Day" (Demo)

03. "Ocean Of Dreams"

04. "Forbidden City" (Demo)

05. "X-Ray Style" (Demo)

06. "Road To Rock 'N' Roll" (Demo)

07. "Tony Adams" (Demo)

08. "Cool 'N' Out" (Demo)

09. "Global A Go-Go" (Demo)

10. "Secret Agent Man"

11. "All In A Day" (Demo)

12. "London Is Burning"

13. "Get Down Moses" (Outtake)

14. "Fantastic"

15. "Coma Girl" (Outtake)