Love A präsentieren neuen Song "Kann und will nicht mehr" mit Video

Foto: Oliver Jungmann

Mit ihrem neuen Song "Kann und will nicht mehr" machen die Post-Punks Love A erneut Entfremdung und Erschöpfung zum Thema. Das Stück ist dabei eine Art Schwestersong zur ersten Vorabsingle.

Im April hatten Love A ihr neues Album "Meistenstaat" angekündigt und direkt die erste Single "Will und kann nicht mehr" ausgekoppelt. Die blickte zu düster-melancholischem Post-Punk auf ein Ich, das auf überhöhte eigene und äußere Ansprüche und Belastungen mit Aufgabe, Resignation und Depression reagierte.

Der neue Song "Kann und will nicht mehr" schließt nun nicht nur mit dem Titel daran an: Statt einem Nahaufnahmen-Psychogramm zoomt der Song raus, blickt auf den Menschen in einer Gesellschaft, deren Optimierungswahn und Fixierung auf Produktivität und Nutzen den Einzelnen zerbrechen lässt. "Jeder lebt sein Leben, aber keiner kommt mehr klar", singt Jörkk Mechenbier erst, "überoptimiert und aussortiert" würden die Leute. Im Refrain folgt der resignierte Hilferuf der arbeitenden Massen: "Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will da nicht mehr hin/ Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ergibt doch keinen Sinn."

Der Sound des Songs ist milder und indierockiger als noch bei "Will und kann nicht mehr", doch es ist eine trügerische Milde, wie auch das Video zum Song belegt: In Grautönen schließen assoziative Bilder von monotonen Arbeiterjobs, verödeten Kleinstadtorten und melancholischen Landschaften aneinander an, während immer wieder eine Jesusstatue im Hintergrund eine Erlösung verspricht, die doch nicht kommt. "Der Song schließt unsere 'Vom Wollen und Können'-Dilogie ab und postuliert wie schon der Vorgänger: Aufgeben ist eine Option!", schreibt die Band mit bitterem Augenzwinkern.

"Will und kann nicht mehr", das deutlich treibendere, ebenfalls vorab veröffentlichte "Achterbahn" und das neue "Kann und will nicht mehr" gehören allesamt zum kommenden fünften Love-A-Album "Meisenstaat", das am 19. August bei Rookie erscheinen wird und das man weiterhin vorbestellen kann. Der Vorgänger "Nichts ist neu" war 2017 erschienen.

Im April hatten Love A aus "gleich mehreren privaten Gründen" ihre für Herbst geplanten (und wegen der Pandemie bereits zwei Jahre verspäteten) Jubiläumskonzerte zu zehn Jahren Bandbestehen komplett absagen müssen. Immerhin im heimischen Trier wird die Band in diesem Jahr an Weihnachten aber live zu sehen sein.

Video: Love A - "Kann und will nicht mehr"

Live: Love A

25.12. Trier - Tuchfabrik