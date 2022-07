Turbostaat sagen anstehende Shows ab

Foto: Andreas Hornoff

Turbostaat haben kurzfristig einige unmittelbar bevorstehende Konzerte abgesagt. In einem Statement teilt die Band mit, es sei derzeit ungewiss, wann sie wieder auftreten könne.

"Mit gebrochenem Herzen müssen wir leider die kommenden Konzerte absagen", schrieben Turbostaat in einem Post auf Facebook. "Wir können zur Zeit noch gar nicht sagen, wie oder wann es weitergeht, aber fest steht, dass wir vorerst nicht werden spielen können." Die Band bat Fans und Veranstalter:innen um Entschuldigung, Karten können an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. Wer im Turbostaat-Ticketshop gekauft hat, erhält in Kürze noch eine Mail mit Infos zur Rückabwicklung.

Der Post war mit dem Wort "Krankmeldung" versehen. Wer aus der Band in welcher Form erkrankt ist, teilten Turbostaat jedoch nicht mit. Ob auch die zahlreichen Festival- und Clubshows von der Absage betroffen sind, die die Punks noch bis in den Oktober hinein geplant hatten, ist derzeit nicht klar. Unten findet ihr die weiteren Termine, von denen momentan nicht bekannt ist, ob diese wie geplant stattfinden können. In der Absage explizit erwähnt wurden aber nur die Konzerte bis einschließlich Düsseldorf am 6. August.

Nach zahlreichen Verschiebungen während der Coronavirus-Pandemie hatte die Band im Mai endlich wieder Shows spielen und dabei ihr aktuelles Album "Uthlande" (2020) live präsentieren können. Zum Tourstart hatte die Band auch noch den neuen, von Beatsteaks-Schlagzeuger Thomas Götz aufgenommenen Song "Otto muss fallen" vorgestellt, der sich kritisch mit Nationalismus und dem Andenken an Otto von Bismarck auseinandersetzt.

Facebook-Post: Turbostaat sagen Konzerte ab

VISIONS empfiehlt:

Turbostaat

12.08. Eschwege - Open Flair Festival

20.08. Großpösna - Highfield Festival

25.08. Münster - Sputnikhalle

26.08. Wiesbaden - Schlachthof

16.09. Chemnitz - AJZ Talschock

18.09. Berlin - Lost Evenings Festival

20.09. Zürich - Dynamo

21.09. Karlsruhe - Substage

22.09. Bern - ISC

23.09. Heidelberg - Kulturhaus Karlstorbahnhof

24.09. Mönchengladbach - Sound Of Suburbia Festival

30.09. Rostock - Mau Club

01.10. Leipzig - Conne Island

02.10. Leipzig - Conne Island

26.10. Trier - Mergener Hof

27.10. Aschaffenburg - Colos Saal

28.10. Bremen - Schlachthof | ausverkauft

29.10. Oldenburg - Kulturetage