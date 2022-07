VISIONS Premiere: Punkrocker Delta Bats streamen ihr Debütalbum "Here Come The Bats"

Foto: Mandy Privenau/Pictures Of Life

Nach jahrzehntelanger Erfahrung in diversen musikalischen Projekten besinnt sich das neugegründete Punk-Duo Delta Bats auf die Ursprünge seiner musikalischen Sozialisation. Ihr Debüt gibt es bei uns schon heute exklusiv im Stream!

Den Einfluss von Bands wie Motörhead und Judas Priest kann man bei den Delta Bats nur schwer überhören. Doch auch die Ramones und ZZ Top zählen zu den musikalischen Vorbildern des Duos Toby Fuhrmann und Don Canone. Die beiden besinnen sich auf die Grundelemente der Genres und feuern dafür aus allen Lagen. Canone kommentiert ihre Herangehensweise: "[...] In erster Linie sind wir Fans. Und wir gehören der Generation Mixtape an. So sollte auch unser Album klingen. 'Here Come The Bats' ist unser persönliches Mixtape. Das alles sind wir und all das lieben wir [...] Unser Stil ist keine Musikrichtung. Unser Stil ist unser Sound und unsere Art, Songs zu interpretieren. Wir haben weder den Anspruch, das Rad neu zu erfinden, noch die virtuoseste Band des Planeten zu sein. Dafür sind andere da. Wir sind für die Party zuständig und freuen uns über jeden, der mitfeiert."

Tiefe, dröhnende Drums und Bässe bestimmen das Soundbild der Delta Bats, hinzu kommen prägnante Riffs und Vocals, "die gar nicht erst virtuos klingen sollen". Die Delta Bats setzen auf minimalistische, aber keineswegs einfallslose oder langweilige Instrumentierung. Selbst beschreiben sie ihren Sound mit einem kleinen Augenzwinkern so: "Erst wenn der letzte Nacken überdehnt ist, hören wir auf zu spielen."

Das wird auch auf ihrem Debütalbum "Here Come The Bats" deutlich. Schon der Opener und Titeltrack gibt eine deutliche Richtung vor, die in den kommenden 12 Songs quasi nicht verlassen wird. "Here Come The Bats" wurde von Jan Oberg (Earth Ship, Grin) in Berlin produziert und kann weiterhin vorbestellt werden. Offiziell erscheint das Album erst am kommenden Freitag, den 29. Juli - bei VISIONS könnt ihr euch aber bereits jetzt durch das gesamte Album hören.

Album-Stream: Delta Bats - "Here Come The Bats"

Cover & Tracklist: Delta Bats - "Here Come The Bats"

01. "Here Come The Bats"

02. "You Are Not My Enemy"

03. "Delta Bat"

04. "Wendy James"

05. "Cave Of Abraxas"

06. "Met You In Detention"

07. "Come Tomorrow"

08. "Get On The Buzz"

09. "Hollow"

10. "Catsuits And Love Crows"

11. "Mental Hell"

12. "The Psychedelic Warlords (Disappear In Smoke)"