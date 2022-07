Red Hot Chili Peppers kündigen neues Album "Return Of The Dream Canteen" an

Foto: Sandy Kiml

Die Funk-Rock-Legenden Red Hot Chili Peppers haben überraschend ein weiteres Album für den Herbst des Jahres angekündigt. Erst im April hatten die Kalifornier "Unlimted Love" veröffentlicht.

Die Red Hot Chili Peppers befinden sich aktuell auf Tour durch die USA - bei ihrem ausverkauften Konzert in Denver verriet Frontmann Anthony Kiedis dann, was es wenig später auch in den sozialen Netzwerken zu lesen gab: Es wird noch im Oktober ein weiteres Album der Red Hot Chili Peppers erscheinen. "Return Of The Dream Canteen" soll wie "Unlimited Love" ebenfalls ein Doppelalbum sein und am 14. Oktober erscheinen. Es kann bereits in verschiedenen Ausführungen vorbestellt werden.

Eine erste Single oder eine Tracklist gibt es offziell noch nicht, laut Aussagen von Kiedis und Bassist Flea soll die erste Single "Tippa My Tongue" heißen. Wann diese erscheinen soll oder wann es Details zum Album geben wird, ist noch nicht bekannt.

"Return Of The Dream Canteen" wird erneut von Erfolgsproduzent Rick Rubin betreut, der bis auf "The Getaway" alle Alben der Kalifornier seit "Blood Sugar Sex Magik" produziert hatte. Die Ankündigung für das neue Album der Band kommt zwar überraschend, jedoch nicht völlig ohne Vorwarnung. Bereits vor der Veröffentlichung von "Unlimted Love" hatte Kiedis im NME erklärt, dass es bereits Pläne für einen Nachfolger geben würde. Demnach sollten die Fans "nicht zu überrascht sein, wenn in naher Zukunft eine weitere Schubkarre voller Songs auf euch zukommt".

"Unlimited Love" war das erste Album der Band seit der überraschenden Rückkehr von Gitarrist John Frusciante im Herbst 2019 und das erste Album mit ihm seit "Stadium Arcadium" aus dem Mai 2006.

Zur Ankündigung und dem Entstehungsprozess von "Return Of The Dream Canteen" heißt es in einem Statement der Band: "Wir machten uns auf die Suche nach uns selbst als die Band, die wir irgendwie schon immer waren [...] zwei Doppelalben, die Rücken an Rücken veröffentlicht werden. Das zweite ist genauso bedeutungsvoll wie das erste, oder sollte man sagen, umgekehrt. 'Return of the Dream Canteen' ist alles, was wir sind und wovon wir immer geträumt haben. Es ist vollgepackt. Gemacht mit dem Blut unserer Herzen."

Facebook-Post: Red Hot Chili Peppers kündigen neues Album für den Oktober an

Cover: Red Hot Chili Peppers - "Return Of The Dream Canteen"