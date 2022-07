The Afghan Whigs teilen neue Single "A Line Of Shots"

Foto: John Curley

Auf der brodelnden Single ihres kommenden Albums leben die Alternative-Rocker The Afghan Whigs ihren "Moment in der Sonne" aus.

Nachdem sie die Reaktion des Publikums auf "A Line Of Shots" auf ihrer US-Tour im Mai 2022 gespürt hatten, war The Afghan Whigs laut ihrer Webseite klar, dass die dritte Single von ihrem kommenden neunten Album "How Do You Burn?" ihren "Moment in der Sonne brauchte".

Mit dem Release im Hochsommer liegen sie also goldrichtig, denn der neue Song wirkt nach dem kraftvollen "I'll Make You See God" und der melancholischen Ballade "The Getaway" mit seinen entrücktem Shoegaze-Flächen, überlagerten Gesangslinien und warmem Klavier wie ein Sonnenbad in einer kargen Wüstenlandschaft. In Zeilen wie "Don't wait too long/ The feeling's gonna come in a wave", erinnert Sänger Greg Dulli in dem sich aufbäumenden Song an ambivalente Gefühle der Angst und Vorfreude, die aufkommen, wenn man eine große Herausforderung zu bewältigen hat.

"How Do You Burn?" erscheint am 9. September via Royal Cream/BMG und kann im Bandshop vorbestellt werden. Der Titel der neuen Platte stammt von Mark Lanegan, der vor seinem Tod im Februar 2022 auch Background-Gesang zu den auf dem Nachfolger von "In Spades" (2017) enthaltenen Stücken "Take Me There und "Jyja" beigesteuert hatte. Dulli und Lanegan arbeiteten unter anderem als Duo The Gutter Twins zusammen.

Ab nächster Woche spielen The Afghan Whigs eine Reihe von Konzerten im deutschsprachigen Raum. Tickets gibt es noch bei Eventim.

Stream: The Afghan Whigs - "A Line Of Shots"

Live: The Afghan Whigs

26.07. Frankfurt/Main - Batschkapp

28.07. Wien - Flex

30.07. Berlin - Metropol

05.08. Hamburg - Uebel & Gefährlich

08.08. Stuttgart - Im Wizemann

09.08. Köln - Luxor

28.10. München - Freiheiz

29.10. Zürich - Bogen F

30.10. Luxemburg - Den Atelier