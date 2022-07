Dead Cross kündigen neues Album "II" an, teilen erste Single "Reign Of Error" mit Video

Foto: Becky DeGiglio

Die Grindcore/Metal-Supergroup Dead Cross wird Ende Oktober ihr zweites Album veröffentlichen. Als Appetizer gibt es mit dem Animationsvideo zu "Reign Of Error" einen politischen Kommentar in Richtung Supreme Court.

Hinter Dead Cross stecken auch 2022, also fünf Jahre nach dem nach der Band benannten Debütalbum, immer noch Sänger Mike Patton (Faith No More etc.), Schlagzeuger Dave Lombardo (Ex-Slayer etc.), Bassist Justin Pearson (The Locust etc.) und Gitarrist Michael Crain (Retox etc.). Obwohl Patton zuletzt - und vor allem live - wegen Mental-Health-Problemen kürzer getreten ist, haben die vier ein neues, neun Songs kurzes Album aufgenommen. "II" wird am 28. Oktober über Ipecac/Pias erscheinen.

Erwarten darf man wilden Hardcore, der in Grind- und Metal-Gefilden wildert. Die Inhalte sind politisch, der Background der Band freundschaftlich. Durchgezogen haben sie die Aufnahmen, obwohl Crain eine Krebsdiagnose erhalten hat und zu der Zeit in Therapie war.

Crain dazu: "Worte können kaum beschreiben, was mir das Album bedeutet. Es wurde geboren aus Schmerz und Unsicherheit. Die langsame, erniedrigend schmerzhafte und unangenehme Genesung waren der Katalysator für jedes Riff und jede Note auf diesem Album. Mein Wille, zu leben und mit meinen Brüdern Justin, Dave, Mike und Co-Produzent Ross Robinson zusammen zu sein, hat mich jeden Tag aus dem Bett und ins Studio getrieben, um alles auf Tape zu bannen."

Laut Cain ist das Vorabstück "Reign Of Error" wahnsinnig schnell entstanden - in einem Take. Cain spürte an dem Tag eine deutliche Präsenz im Studio, und er vermutet, dass es vielleicht der verstorbene Slayer-Gitarrist Jeff Hanneman war, der mit seinem Kumpel Lombardo noch mal jammen wollte.

"II" wird in diversen physischen (und limitierten) Formaten erhältlich sein und kann hier bereits vorbestellt werden.

Video: Dead Cross - "Reign Of Error"

Cover & Tracklist: Dead Cross - "II"

01. "Love Without Love"

02. "Animal Espionage"

03. "Heart Reformer"

04. "Strong And Wrong"

05. "Ants And Dragons"

06. "Nightclub Canary"

07. "Christian Missile Crisis"

08. "Reign Of Error"

09. "Imposter Syndrome"