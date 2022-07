Architects kündigen neues Album "The Classic Symptoms Of A Broken Spirit" an, teilen Single "Tear Gas"

Foto: Ed Mason

Das zehnte Studioalbum der Architects soll sich demnach stärker mit ihren Post-Rock-Einflüssen befassen. Dass große Hymnen zum Fäuste in die Luft recken dabei nicht fehlen, beweist die neue Single "Tear Gas".

Kaum überraschend hat die Pandemie auch die Pläne der Architects durcheinander geworfen. Ihr aktuelles Album "For Those That Wish To Exist" hatte das Quintett aus Brighton zum Großteil aus der Ferne und übers Internet aufgenommen. Dass daraus ein Nummer-1-Album in Großbritannien wurde, tröstete darüber nicht vollständig hinweg. Umso größer war die Freude, als die meisten Beschränkungen aufgehoben wurden und die Band sich für ein neues Album wieder im selben Raum treffen durfte.

Bereits im April hatten die Architects mit "When We Were Young" eine neue Single veröffentlicht, ohne weitere Informationen zu einem eventuellen Album zu geben. Mit der zweiten Single "Tear Gas" folgt nun die Ankündigung: "The Classic Symptoms Of A Broken Spirit" erscheint am 21. Oktober über Epitaph/Indigo. Produziert wurde das Ganze von Dan Searle und Josh Middleton, mit zusätzlicher Produktion von Sam Carter in den Deacon's Middle Farm Studios und im Band-Hauptquartier in den Electric Studios in Brighton.

Laut Drummer und Songwriter Dan Searle ist das neue Album "freier, verspielter und spontaner" als seine Vorgänger. Das zeigt allein das an einen B-Movie erinnernde Musikvideo zu "Tear Gas" sowie das dichte Drumming und Industrial-Riffing bei gleichzeitiger Härte und dem Hang zur Metalcore-Hymne. Laut Band gibt es auf dem Album aber auch noch "mehr als nur eine kleine Anspielung" auf ihre Post-Rock-Einflüsse.

Im November wird die Band als Special Guest von Biffy Clyro in Großbritannien zu sehen sein, Anfang 2023 sind die Architects dann bei uns auf großer Hallentour. Begleitet werden sie dabei von Sleep Token und Northlane, Tickets gibt es bei Eventim. "The Classic Symptoms Of A Broken Spirit" kann ab sofort vorbestellt werden.

Video: Architects - "Tear Gas"

Stream: Architects - "Tear Gas"

Cover & Tracklist: Architects - "The Classic Symptoms Of A Broken Spirit"

01. "Deep Fake"

02. "Tear Gas"

03. "Spit The Bone"

04. "Burn Down My House"

05. "Living Is Killing Us"

06. "When We Were Young"

07. "Doomscrolling"

08. "Born Again Pessimist"

09. "A New Moral Low Ground"

10. "All The Love In The World"

11. "Be Very Afraid"

VISIONS empfiehlt:

Architects + Sleep Token & Northlane (2023)

05.01. Frankfurt/Main - Jahrhunderthalle

06.01. Hamburg - Sporthalle

07.01. Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle

09.01. München - Zenith

10.01. Ludwigsburg - MHP Arena

12.01. Leipzig - Haus Auensee

13.01. Berlin - Verti Music Hall