Newsflash (Taylor Hawkins, The Smile, Hellseatic u.a.)

Neuigkeiten von Taylor Hawkins, The Smile, dem Hellseatic Festival, The Killers, Porno For Pyros, Shame, The Chats, Dead Tired und Memphis May Fire.

+++ Der Sohn von Taylor Hawkins hat mit seiner Schulband den Foo Fighters-Song "My Hero" gecovert. Das zeigen nun mehrere Videos auf Tiktok. Er habe den Song zudem seinem Vater gewidmet. Taylor Hawkins war am 25. März während der Foo Fighters-Tour durch Südamerika tot in seinem Hotelzimmer aufgefunden worden. Daraufhin hatte die Band alle ausstehenden Konzerte abgesagt. Anfang Juni kündigten die Foo FIghters zwei All-Start-Tribute-Shows für Hawkins in London und Los Angeles an. Viele Kolleg:innen aus der Szene hatten sich bestürzt über den Tod des 50-Jährigen gezeigt.

Video: Taylor Hawkins' Sohn spielt "My Hero"

+++ Die Artrocker The Smile arbeiten an neuer Musik. Auf Twitter teilte die Band ein Video ihres Auftritts beim zweiten Wochenende des Primavera Sound Festivals in Barcelona. Dort hatten sie den neuen Song "Colours Fly" gespielt. Sänger Thom Yorke teilte den Beitrag nun und teaste auf "ein paar" neue Tracks, die "in Arbeit" seien. Yorke und seine Bandkollegen Jonny Greenwood (ebenfalls Radiohead) und Sons Of Kemet-Drummer Tom Skinner hatten erst im Mai ihr Debütalbum "A Light For Attracting Attention" veröffentlicht. Zuvor waren bereits die Single "Free In The Knowledge" und "Thin Thing" erschienen.

Tweet: Thom Yorke kündigt neue Musik von The Smile an

new one … work in progress … there are a few .. https://t.co/jPeNYiNVEz — Thom Yorke (@thomyorke) July 10, 2022

+++ Das Bremer Hardcore/Metal-Festival Hellseatic hat weitere Acts angekündigt. Nach der ersten Bandwelle im Februar wurden nun unter anderem die Post-Metaler LLNN und Playgrounded neu bestätigt. Außerdem sind mittlerweile zu den lange bestätigten Acts wie Mantar, The Ocean oder Crisix auch Motorpsycho, Der Weg einer Freiheit sowie Nightmarer hinzu gekommen. Das Open-Air-Festival findet am 9. und 10. September im Bremer Kämmerei-Quartier statt. Momentan arbeiten die Veranstaltenden an einer zweiten Open-Air-Bühne sowie eine Indoor-Arena für weiteres Rahmenprogramm. Tickets für die beiden Tage gibt es ab 85 Euro. Auch campen ist gegen einen Aufpreis möglich. Die Tickets sowie weitere Infos gibt es auf der Festival-Webseite.

Instagram-Post: aktuelles Line-up des Hellseatic-Festivals

+++ The Killers planen die Veröffentlichung eines neuen Albums für Anfang 2023. Das hat Frontmann Brandon Flowers nun den Kollegen vom NME erzählt: "Wir hatten grade ein paar Tage frei und Stuart [Price, Produzent] ist vorbeigekommen. Wir schicken uns Ideen hin und her und ich spreche auch mit Shawn Everett [Produzent] und es ist schön so eine Kombination zu haben." Zudem verriet er, dass es noch in diesem Jahr "defintiv einige Singles geben wird". Zuletzt hatte die Band aus Las Vegas Shows auf dem Hurricane und Southside Festival gespielt. Das aktuelle Album "Pressure Machine" war im August 2021 erschienen.

+++ Porno For Pyros haben ihren erste offizielle Reunion-Show gespielt. Bereits im Mai war die vor allem in den 90ern aktive Alternative-Rock-Band spontan für Frontmann Perry Farrells andere Gruppe Jane's Addiction auf dem Welcome To Rockville Festival in Florida eingesprungen. Lediglich Drummer Stephen Perkins hatte dort nicht mit auf der Bühne gestanden. Bei ihrem Auftritt vergangene Woche im Belasco Theater in Los Angeles traten sie jedoch in voller Besetzung auf und konnten bisher lange nicht gespielte Tracks wie "Wishing Well" und "Cursed Male" vor Publikum performen. Seit der Auflösung von Porno For Pyros 1998 waren immer wieder Gerüchte um eine Reunion in Umlauf, so auch 2013 als Farell Fotos aus dem Studio geteilt hatte. Für kleinere Zusammenkünfte, wie einem Video mit einer Akustik-Performance eigener Tracks für das digitale Lollapalooza 2020, waren Porno For Pyros wieder zusammen aufgetreten.

Video: Porno For Pyros - "Wishing Well" (Reunion-Show)

Video: Porno For Pyros - "Cursed Male" (Reunion-Show)

+++ Shame haben Details zu ihrem nächsten Album geteilt. "Haben gerade die Aufnahmen für das dritte Album erledigt, und du so?", schreiben die Post-Punks bei Instagram, nannten aber kein Veröffentlichungsdatum. Ihr aktuelles Album "Drunk Tank Pink" war im Januar 2021 erschienen. Danach hatten Shame neben dem Track T"his Side Of The Sun" auch den Weihnachtssong "Baldur's Gate" veröffentlicht.

Instagram-Post: Shame teasen auf ein neues Album

+++ The Chats streamen ihre neue Single "I've Been Drunk in Every Pub in Brisbane" inklusive Musikvideo. Der schnelle Punk-Track wird dabei untermalt mit Aufnahmen des australischen Trios beim Biertrinken und um die Häuser ziehen. Der Song ist Teil des kommenden Albums "Get Fucked", das am 19. August erscheint und im Band-Shop bereits vorbestellt werden kann. Zuvor hatten The Chats daraus die Singles "Struck By Lightning" und "6L GTR" veröffentlicht.

Video: The Chats - "I've Been Drunk in Every Pub in Brisbane"

+++ Dead Tired haben ihr neues Album "Satan Will Follow You Home" veröffentlicht. Die Supergroup um Alexisonfire-Frontmann George Pettit teilten sie auch ein Video zum Song "Tyrants Palace", in dem der Protagonist an Michael Douglas aus "Falling Down" (1993) erinnert.

Video: Dead Tired - "Tyrants Palace"

Stream: Dead Tired - "Tyrants Palace"

+++ Memphis May Fire werden trotz der Verletzung ihres Sängers Matty Mullins ihre US-Tour fortsetzen. Der Frontmann hatte sich bei einem Sturz zwei Rippen gebrochen - da er aber laut eigener Aussage nur bei einigen wenige Bewegungen starke Schmerzen hat und auch normal atmen kann, wird die Band vorerst keine Shows absagen. Er könne sich "nur nicht so viel bewegen wie normal". Die Metalcore-Band ist mit ihrem aktuellen Album "Remade In Misery" aktuell auf Tour durch die USA.

Tweet: Matty Mullins sagt trotz gebrochener Rippen keine Konzerte ab