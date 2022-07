Vormerken! - Unsere aktuellen Neuentdeckungen

Jeden Dienstag stellen wir euch spannende neue Bands vor, die ihr auf dem Schirm haben solltet. Dieses Mal sind es Faye, Rat Tally und Class.

Faye

Heimatstadt: Charlotte, North Carolina

Genre: Indierock

Für Fans von: The Breeders, Speedy Ortiz, Laura Lee & The Jettes

2015 ließen sich Sarah Blumenthal und Susan Plante zu einer Challenge hinreißen: neue Instrumente lernen, eine Band gründen - und diese Faye nennen. Blumenthal war zu der Zeit schon Teil der fuzzy Punk-Band Alright, Plante wiederum studierte klassisches Piano. Jetzt spielt letztere Gitarre und erstere Bass. 2016 erscheint eine noch etwas rumpelige, stürmisch eingespielte EP, doch das Debütalbum "You're Better" ist jetzt endlich fertig. Aufgenommen haben sie es innerhalb von fünf Tagen mit Justin Pizzoferrato (Dinosaur Jr., Sonic Youth). Das klingt kräftiger, fuzziger und drängender als die ersten Gehversuche. Bis das erscheint, müssen wir uns aber noch bis zum 12. August gedulden. Dann erscheint "You're Better" über Self Aware. "No Vibes" gibt es davon bereits unten zu hören.

EP-Stream: Faye - "Faye"

Faye by FAYE

Stream: Faye - "No Vibes"

You're Better by Faye

Rat Tally

Heimatstadt: Chicago, Illinois

Genre: Indierock, Singer/Songwriter

Für Fans von: Soccer Mommy, Phoebe Bridgers, Snail Mail

Rat Tally heißt eigentlich Addy Harris. Die Singer/Songwriterin spielt (meist) elektrisch verstärkte Songs. Oder wie sie es ausdrückt: "Sad music for sad people. Or happy people. Or whoever." Seit 2018 veröffentlicht sie erste Stücke, mit denen sie sich sehr gut in die Riege junger, moderner Songwriterinnen (siehe oben) einreiht. Am 12. August wird mit "In My Car" dann das Debütalbum von Rat Tally via 6131 Records erscheinen. Darauf gibt es auch Features von ihren Kolleginnen Jay Som und Madeline Kenney.

Video: Rat Tally - "Longshot"

Stream: Rat Tally - "Spinning Wheel"

In My Car by Rat Tally

Stream: Rat Tally - "Shrug"

Shrug by Rat Tally

EP-Stream: Rat Tally - "When You Wake Up"

When You Wake Up by Rat Tally

Stream: Rat Tally - "Hiding"

Hiding by Rat Tally

Class

Heimatstadt: Tucson, Arizona

Genre: Power-Pop

Für Fans von: Redd Kross, The Replacements, Jade Hairpins

Es geht doch nichts, über guten, altmodischen Power-Pop. Den spielen Class als wäre es irgendwann Mitte/Ende der 70er. Knackige Riffs, eingängige Melodien, ein wenig Punk und Garage in den Fugen. Irgendwo zwischen New York und UK - aber eben aus Tucson, Arizona. Fünf knackige Songs haben Gitarrist/Sänger Flaco, Gitarrist/Sänger Guero, Bassist/Sänger Jimenez und Schlagzeuger Chavira für ihre namenlose Debüt-EP eingespielt. Die ist am 15. Juni erschienen - und steht via Bandcamp sogar gratis zum Download bereit.

EP-Stream: Class - "Class"