NOFX: Neues Album fast fertig, zwei weitere Platten in Planung

Foto: Jonathan Weiner

Laut NOFX-Frontmann Fat Mike kann man in nicht allzu ferner Zukunft mit reichlich neuer Musik seiner Band rechnen: Eine neue Platte stelle er gerade fertig - und für zwei weitere sollen bereits die Songs geschrieben sein.

Mit dem australischen Magazin Wall Of Sound sprach Fat Mike nicht nur über die Ende des Jahres anstehenden Festivalauftritte von NOFX in Australien, sondern auch über die jüngsten Aufnahmesessions der kalifornischen Punkrock-Veteranen mit Descendents-Schlagzeuger und Studio-Ass Bill Stevenson. Mit dem hatte die Band die im Februar 2021 erschienene aktuelle Platte "Single Album" aufgenommen.

Bei den Sessions sei aber viel mehr Material auf dem Band gelandet, als auf "Single Album" zu hören gewesen war, wenngleich Fat Mike die fixe Idee eines am Stück veröffentlichten Doppelalbums damals wieder verworfen hatte. "Bill meinte nur: 'Wie viele Songs nehmen wir denn bitte auf?' - 'Keine Ahnung, 'ne ganze Menge.'" Eine weitere Ladung Songs, die er in den damaligen Sessions nicht beendet habe, sei nun so gut wie fertig. "In zwei Wochen bin ich mit 'Single Album - Disc Two' durch", so der Sänger und Bassist. Die kommende Platte sei schneller, geradliniger und das bislang lustigste NOFX-Album, "komplett anders als die erste Platte", obwohl die Songs beider Teile zur gleichen Zeit entstanden seien. Erscheinen solle das neue Werk im kommenden Jahr, einen genauen Termin gibt es bisher nicht.

Das allerdings sei noch nicht das Ende der Fahnenstange: Zusätzlich zum nächsten Album würde er bereits zwei weitere ins Auge fassen. "Naja, ich habe halt 70 Songs in der COVID-Zeit geschrieben", so Fat Mike. Wie weit die Arbeit an diesen zwei Platten schon gediehen ist oder wann sie erscheinen könnten, ließ er offen.

Anfang des Jahres hatten NOFX eine Doku über ihre Punk In Drublic-Festivalreihe veröffentlicht, die auch die damit verbundenen Kontroversen beleuchtete. In diesem Jahr hatte der reisende Punkrock-Zirkus endlich wieder in zahlreichen europäischen Städten stattfinden können, nachdem er in der Corona-Zeit pausieren musste.