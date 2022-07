Parkway Drive kündigen neues Album "Darker Still" an, streamen Single "The Greatest Fear"

Foto: Dave LaPage

Die Metalcore-Größen Parkway Drive haben ihr neues Album "Darker Still" für September angekündigt. Parallel gibt es mit "The Greatest Fear" einen weiteren Titel daraus vorab zu hören.

"The Greatest Fear" fusioniert den Metalcore von Parkway Drive wie zuletzt erfolgreich mit hymnischem Heavy Metal - vom einleitenden Orgel-Intro aus entspinnt sich bombastisches Mid-Tempo-Riffing, im Laufe der fünf Minuten gibt es ein Break, immer klingt der Song groß, wuchtig und bedeutsam. Im Video sind die Bandmitglieder allesamt in mythischen Naturkulissen wie Wüsten, Wäldern und Felsebenen zu sehen, während zwischendurch der Tod auf einem Thron über verschiedene Menschen richtet, die ihr Schicksal sehr unterschiedlich annehmen.

"'The greatest fear, the one we all share'; dieser Song handelt von der verbindenden Kraft, der wir uns alle stellen müssen - dem Tod", sagt Winston McCall. "Das Ziel war es, einen Song zu schaffen, der den Tod nicht als etwas sieht, das uns trennt, sondern als etwas, das uns alle auf unserem Weg verbindet. Musikalisch wollten wir einen Song schaffen, der diesem Konzept gerecht wird. Er ist schwer, er ist episch und wenn er aufstampft, hinterlässt er einen Eindruck."

Wie zuvor auch schon "Glitch" stammt "The Greatest Fear" vom nun angekündigten neuen Studioalbum "Darker Still", das am 9. September bei Epitaph erscheinen wird. Fans können das siebte Studioalbum der Australier bereits vorbestellen, unter anderem in mehreren schicken Vinyl-Varianten.

Mit dem Album gehen Parkway Drive dann auch unmittelbar nach dem Release in Europa auf eine zuvor mehrfach verschobene Headliner-Tour, bei der sie von While She Sleeps unterstützt werden. Tickets gibt es bei Eventim. Die Absage ihrer für April geplanten US-Termine hatten die Australier mit ihrer angeschlagenen psychischen Verfassung begründet.

Video: Parkway Drive - "The Greatest Fear"

Cover & Tracklist: Parkway Drive - "Darker Still"

01. "Ground Zero"

02. "Like Napalm"

03. "Glitch"

04. "The Greatest Fear"

05. "Darker Still"

06. "Imperial Heretic"

07. "If A God Can Bleed"

08. "Soul Bleach"

09. "Stranger"

10. "Land Of The Lost"

11. "From The Heart Of The Darkness"

Live: Parkway Drive + While She Sleeps

09.09. Leipzig - Arena Leipzig

13.09. Esch/Alzette - Rockhal

14.09. Frankfurt/Main - Festhalle

16.09. Zürich - Samsung Hall

17.09. München - Olympiahalle

18.09. Wien - Stadthalle

20.09. Berlin - Velodrom

21.09. Hamburg - Barclays Arena

24.09. Dortmund - Westfalenhallen

25.09. Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle