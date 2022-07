The Offspring kündigen Tour an

Foto: Daveed Benito

The Offspring haben gerade einige Festival-Termine in Europa hinter sich, das sei aber nach eigener Aussage "einfach nicht genug" gewesen: Im Mai 2023 stehen die Cali-Punks erneut hierzulande auf der Bühne.

In einem Facebook-Post verbreiteten The Offspring die frohe Kunde: "Europa, wir haben letzten Monat einfach nicht genug von euch zu sehen bekommen, daher kommen wir im Mai für eine Headliner-Tour wieder", schrieb die Band und kündigte im gleichen Atemzug je ein Konzert in Österreich und der Schweiz, vier in Deutschland und weitere Shows in den Nachbarländern Deutschlands an. Tickets gibt es via Paypal ab dem 6. Juli um 10 Uhr, bei Ticketmaster ab dem 7. Juli um 10 Uhr und ab dem 8. Juli um 10 Uhr unter anderem bei Eventim.

Freuen dürfen sich Fans dann auf die großen Klassiker wie "Self Esteem" oder "The Kids Aren't Alright", aber auch die neuen Songs des aktuellen, im April 2021 erschienenen Albums "Let The Bad Times Roll". Zum darauf enthaltenen Song "Behind Your Walls" war noch im Mai ein düsteres, animiertes Video erschienen.

Live: The Offspring (2023)

11.05. Winterthur - Eishalle Zielbau Arena

13.05. Wiener Neustadt - Arena Nova

14.05. München - Zenith

16.05. Berlin - Velodrom

17.05. Hamburg - Sporthalle

22.05. Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle