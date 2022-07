VISIONS empfiehlt: Trail Of Dead präsentieren exklusives Pre-Listening-Event

Foto: Dave Creaney

Zwei Tage vor Veröffentlichung ihrer Platte "XI: Bleed Here Know" werden die Alternative-Artrocker ...And You Will Know Us By The Trail Of Dead bei einer exklusiven Akustik-Show mit Kunstausstellung in Berlin ihr neues Album vorab präsentieren.

Als Vorgeschmack auf ihr elftes Studioalbum "XI: Bleed Here Know", das am 15. Juli via Inside Out erscheint, sind bereits die ersten Singles veröffentlicht worden. ...And You Will Know Us By The Trail Of Dead zeigen mit "No Confidence" und "Salt In Your Eyes" sowie "Penny Candle" und "Contra Mundum" weiterhin wie vielseitig ihr Alternative- und Artrock-Sound ist. Die neue Platte mischten Trail Of Dead obendrein nicht nur im klassischen Stereo-Sound, sondern auch quadrophon, also auf vier Kanälen, um ein besonders immersives Hörerlebnis zu schaffen.

Und das wird es schon zwei Tage vor Release in der Musikbrauerei in Berlin zu erleben geben: Am 13. Juli werden Trail Of Dead ihr neues Album zum ersten Mal während eines intimen Fan-Events präsentieren. Zusätzlich gibt es nachmittags auch eine Kunstausstellung von Sänger/Gitarrist Conrad Keely zu bestaunen - und sogar ausgewählte Artprints von ihm zu kaufen. Als krönenden Abschluss spielen Keely und Drummer/Sänger Jason Reece ein exklusives Akustik-Set.

Insgesamt 200 Tickets stehen für die Veranstaltung zum Verkauf und können über diesen Link für 15 Euro zuzüglich VVK-Gebühren erworben werden. Mit etwas Glück könnt ihr die Show aber auch für lau sehen, denn wir verlosen 3x2 Karten in unserer Verlosungsrubrik. Wer auf die Schnelle keine Tickets ergattert, kann die Texaner aber in voller Besetzung auf ihrer ausgedehnten Tour im Oktober live sehen. Tickets gibt es nach wie vor über Eventim.

Release Party for "XI - Bleed Here Now"

VISIONS empfiehlt:

...And You Will Know Us By The Trail Of Dead

13.07. Berlin - Musikbrauerei01.10. Köln - Gebäude 902.10. Hannover - Cafe Glocksee03.10. Bielefeld - Forum04.10. Hamburg - Kent Club10.10. Berlin - Festsaal Kreuzberg13.10. Regensburg - Alte Malzerei14.10. München - Strom15.10. Reutlingen - Franz K16.10. Wien - Flex17.10. Karlsruhe - Substage18.10. Basel - Sommercasino