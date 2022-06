Foto: Derek Perlman

In unserem Format "10 Songs mit..." stellen Musiker:innen zehn Songs zu einem Thema zusammen und erzählen, was diese ihnen bedeuten. Heute mit: Together Pangea. Frontmann William Keegan stellt die Songs vor, die prägend für die Band und das aktuelle Album "Dye" waren.

1. Smashing Pumpkins - "Today"

Dieser Song hat so viel Melodie und ist trotzdem verdammt heavy. Wirklich cool.

2. Modest Mouse - "Out Of Gas"

Vor "Float On" auf "Good News For People Who Love Bad News" waren Modest Mouse sparsam, auf den Punkt und emotional unmittelbar. Wir sind alle damit aufgewachsen, ihre Platten zu hören.

3. Nirvana - "School"

Ein schwerer Song mit Sinn für Humor.

4. Hole - "Violet"

Courtney Love hat eine wirklich coole Stimme.

5. Weezer - "In The Garage"

Der Gitarrensound auf dieser Platte ist großartig!

6. The White Stripes - "The Big Three Killed My Baby"

Jack Whites Stimme ist in diesem Song ein rotziges Geschrei. Er hat einen großen Einfluss darauf, wie ich singe.

7. Built To Spill - "Big Dipper"

Built To Spill war eine der Bands, die mich als Kind an Musik außerhalb des Rockradios herangeführt haben. Ich liebe diesen Song immer noch.

8. Elliott Smith - "Ballad Of Big Nothing"

Ich hätte jeden beliebigen Elliott Smith-Song dafür auswählen können. Seine Melodien und Akkordstrukturen sind wirklich großartig. Wir lieben traurige Lieder.

9. Pixies - "Gouge Away"

Der einzige Song auf dieser Liste, der nicht in den 90er Jahren veröffentlicht wurde, aber definitiv beeinflusst hat, wie 90er Rock und Indie-Rock klingen würde. Einer der ersten Coversongs, die ich je gespielt habe. Ich liebe einfache Songs, die nie alt werden.

10. Everclear - "So Much For The Afterglow"

Das ist eine ziemlich typische 90er-Rock-Produktion, und das Intro des Songs ist offensichtlich sehr von Brian Wilson inspiriert, der auch eine große Inspiration für unsere Herangehensweise an Melodien war.

Spotify-Playlist: 10 Songs mit... Together Pangea