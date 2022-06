Die Ärzte überraschen Toten-Hosen-Fans in Düsseldorf

Foto: Collage: Joerg Steinmetz / Gabo

Während der Show der Toten Hosen am 25. Juni erscheinen plötzlich Die Ärzte auf der Bühne und sorgen für einen besonderen Moment, den Fans so schnell nicht wieder erleben dürften.

"Happy Birthday, alte Lieblingsfeinde", witzelte Bela B beim Konzert der Toten Hosen in Düsseldorf. Kurz davor war er mit dem Rest der Ärzte während einer kurzen Pause auf der Bühne erschienen. Das Trio hatte zunächst die Toten-Hosen-Songs "Armee der Verlierer" und "Jürgen Englers Party" alleine performt, bis bei ihrem eigenen Hit "Schrei nach Liebe" auch Campino und Co. auf die Bühne kamen.

Nicht nur die Hosen feiern ein 40-jähriges Jubilaum mit ihrer "Alles aus Liebe - 40 Jahre Die Toten Hosen"-Tour. Auch Die Ärzte spielen mittlerweile genau so lang zusammen. Witze über ihren Konkurrenzkampf und der angeblichen Fehde dürfen da dann natürlich auch nicht fehlen. Wie gut beide Gruppen doch miteinander auskommen, bewies etwa auch das letzte Stück, das sie in Düsseldorf zusammen performten. Der Ramones-Hit "Blitzkrieg Bop" wurde gleich in doppelter Bandstärke gecovert.

Die Ärzte waren nicht die einzigen Gäste, die überraschend auf der Bühne standen. Auch der Deutschrapper Marteria war für seinen Part des Tracks "Scheiß Ossis" auf der Bühne erschienen. Sowohl die Ärzte als auch die Toten Hosen sind weiterhin auf Tour. Tickets für die Ärzte gibt es auf deren Webseite bademeister.com und die Toten-Hosen-Tickets können via Eventim erworben werden.

Fanvideo: Die Ärzte beim Hosen-Konzert in Düsseldorf

Instagram-Post: Die Toten Hosen über ihre Show

Live: Die Toten Hosen

02.07. Wien - Tribüne Krierau

09.07. Leipzig - Festwiese

16.07. Stuttgart - Cannstatter Wasen

17.07. Zürich - Stadion Letzigrund

23.07. Freiburg - Neue Messe

20.08. Berlin - Flughafen Tempelhof | ausverkauft

27.08. Bremen - Bürgerweide

10.09. Minden - Weserufer

Live: Die Ärzte

29.06. Berlin - Columbiahalle | ausverkauft

02.07. Kassel - Auestadion

18.08. Erfurt - Domplatz | ausverkauft

19.08. Erfurt - Domplatz | ausverkauft

20.08. Bremen - Bürgerweide

24.08. Hamburg - Trabrennbahn

26.08. Berlin - Flughafen Tempelhof

27.08. Berlin - Flughafen Tempelhof | ausverkauft

28.08. Berlin - Flughafen Tempelhof | ausverkauft

03.09. Minden - Weserufer

06.09. Berlin - Metropol | ausverkauft

08.09. Graz - Open Air Messegelände

10.09. Konstanz - Bodenseestadion

11.09. Mannheim - Maimarktgelände

15.09. Bad Hofgastein - Sound & Snow

17.09. St. Wendel - Festwiese am Bostalsee | ausverkauft