Russian Circles kündigen neues Album "Gnosis" an, streamen Song "Conduit"

Foto: Teddie Taylor

Russian Circles haben das neue Album "Gnosis" angekündigt. Bevor das im Sommer zu haben sein wird, können Fans schon die mächtige Vorabsingle "Conduit" hören.

"Conduit" beginnt mit dreckiger, harter Verzerrung und ordentlich Druck, wie man es ähnlich etwa auch von Slipknot kennt. Danach öffnet sich der Song aber in Richtung jenes breitwandigen, riffstarken Instrumental-Post-Metal, für den man Russian Circles schätzt. "Conduit" bleibt dennoch über seine gesamten viereinhalb Minuten einer der angriffslustigeren, brutaleren und drückenderen Songs des Trios aus Chicago, Illinois.

Der neue Track dient als Aufgalopp für das achte Studioalbum von Russian Circles, das unter dem Titel "Gnosis" am 19. August bei Sargent House erscheinen wird. Wer die Platte gern auf CD oder in einer von vier Vinyl-Varianten hätte, kann sie bei Evil Greed vorbestellen. Das neue Album hatte die Band im Oktober 2021 in Kurt Ballous God City Studio in Salem, Massachusetts sowie Steve Albinis Electrical Audio Studios in Chicago aufgenommen. Der Vorgänger "Blood Year" war 2019 erschienen.

Im Frühjahr 2023 spielen Russian Circles mit dem neuen Album dann eine Co-Headliner-Tour mit Cult Of Luna in Europa, den Support übernehmen Svalbard. Tickets gibt es bei Eventim.

Stream: Russian Circles - "Conduit"

VISIONS empfiehlt:

Cult Of Luna + Russian Circles + Svalbard

18.03. Berlin - Huxley's Neue Welt

19.03. Wiesbaden - Schlachthof

23.03. Stuttgart - Im Wizemann

24.03. Lausanne - Les Docks

27.03. Wien - Arena

28.03. München - Muffathalle