Donots kündigen neues Album "Heut ist ein guter Tag" an, kommen auf Tour

Foto: Danny Kötter

Die Donots werden im kommenden Jahr das neue Album "Heut ist ein guter Tag" veröffentlichen. Freuen dürfen sich Fans zudem auf diverse neu angekündigte Konzerte zum Release.

Die Donots dehnen die Vorfreude aufs neue Album ein gutes Stück aus: "Heut ist ein guter Tag" wird am 3. Februar 2023 erscheinen. Wer mag, kann das Album allerdings schon in zahlreichen Versionen und Bundles vorbestellen, darunter ein Boxset, mehrere Vinyl-Ausgaben, ein CD-Digipak sowie eine Kassetten-Edition.

Zu hören gibt es bislang noch nichts, die Band äußerte sich aber in einem Statement schon mal grob dazu, worauf sich ihre Anhänger beim zwölften Studioalbum einstellen dürfen: "'Heut ist ein guter Tag'" ist ein Posi-Punkrock-Album, das trotz oder gerade wegen all der momentanen Gesamtscheiße ganz genau diesen Namen trägt", heiß es darin. "Songs mit geballten Fäusten und für immer Grinsen im Gesicht. Eine Platte wie ein Gästelistenplatz für die Apokalypse - Gratisgetränke inklusive. Weil Hand auf’s Herz, Leute: Wir alle haben uns echt Augenblicke verdient, an dem (sic) wir einfach einmal wieder sagen können: 'Heut ist ein guter Tag!'"

Auch darüber hinaus gibt es Grund zur Vorfreude: Ab April 2023 spielt die Band um Sänger Ingo Knollmann wieder Clubshows. Tickets für die frisch angekündigten Konzerte gibt es ab sofort im Donots-Bandshop.

Auch aktuell sind die Donots auf Tour: Einige Festivals stehen diesen Sommer auf dem Programm, außerdem Support-Shows für Die Toten Hosen und Die Ärzte - und dann im November die hauseigenen "Grand Münster Slam"-Auftritte in der Heimat der Donots. Tickets für letztere gibt es bei Eventim.

Zuletzt hatte sich die Band an Hilfsaktionen und einem Benefiz-Sampler für die Ukraine beteiligt. Ingo Knollmann war zudem an einem neuen Track der Hardcore-Veteranen DFL aus Los Angeles beteiligt gewesen.

Cover: Donots - "Heut ist ein guter Tag"

Live: Donots (2022)

03.06. Adenau / Nürburgring - Rock am Ring

04.06. Nürnberg - Rock im Park

18.06. München - Olympiastadion (Support für Die Toten Hosen)

02.07. Kassel - Auestadion (Support für Die Ärzte)

16.07. Stuttgart - Cannstatter Wasen (Support für Die Toten Hosen)

17.07. Zürich - Stadion Letzigrund (Support für Die Toten Hosen)

31.07. Linz - Sbäm Fest

18.08. Erfurt - Domplatz (Support für Die Ärzte)

26.08. Berlin - Flughafen Tempelhof (Support für Die Ärzte)

25.11. Münster - Halle Münsterland

26.11. Münster - Halle Münsterland

Live: Donots (Clubshows 2023)

20.04. Karlsruhe - Substage

21.04. München - Backstage

22.04. Wiesbaden - Schlachthof (mittags)

22.04. Wiesbaden - Schlachthof (abends)

27.04. Köln - E-Werk

28.04. Hamburg - Edel-optics.de Arena

29.04. Berlin - Columbiahalle