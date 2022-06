Red Hot Chili Peppers streamen B-Seite "Nerve Flip"

Foto: Sandy Kiml

Die Red Hot Chili Peppers haben den Song "Nerve Flip" digital veröffentlicht. Zuvor war er nur auf der japanischen Version ihres aktuellen Albums zu hören gewesen.

Schweres 90er-Grunge/Alternative-Gitarrenriffing leitet "Nerve Flip" ein - wären da nicht Anthony Kiedis' charakteristischer Gesang und die poppigen Background-Chöre sowie der leicht schiefliegende, aber doch eingängige Refrain - man hätte den Song gar nicht unbedingt den Red Hot Chili Peppers von 2022 zugeordnet. Nach hinten raus setzt John Frusciante mit einem minimalistischen, aber effektiven Gitarren-Part einen Akzent, Kiedis pflegt derweil sein wie so oft leicht esoterisches Textertum mit Zeilen wie "Slow down the rivers of time in your mind".

Der Titel war bislang nur Teil der Japan-Edition des Anfang April erschienenen neuen Chili-Peppers-Albums "Unlimited Love" gewesen. Aus diesem zwölften Studioalbum hatten die Kalifornier vorab schon die Songs "These Are The Ways", "Black Summer", "Poster Child" und "Not The One" veröffentlicht.

Aktuell sind die Chili Peppers auf Europa-Stadiontour, in Deutschland stehen zwei große Konzerte in Köln und Hamburg auf dem Plan. Tickets gibt es für beide Shows bei Eventim. Support sind A$AP Rocky und Thundercat.

Stream: Red Hot Chili Peppers - "Nerve Flip"

Live: Red Hot Chili Peppers + A$AP Rocky + Thundercat

05.07. Köln - RheinEnergieStadion

12.07. Hamburg - Volksparkstadion