Newsflash (Hot Water Music, Bikini Kill, Taubertal Festival u.a.)

Foto: Dave Decker

Neuigkeiten von Hot Water Music, Bikini Kill, dem Taubertal Festival, Amygdala, Cat Power, Spanish Love Songs, Shinedown, Druids und Kirk Hammett leicht neben der Spur .

+++ Die Punk-Institution Hot Water Music hat ein Video zu "Turn The Dial" veröffentlicht. Darin zu sehen ist Schauspielerin Lulu Wilson, bekannt aus Horrorfilmen wie "Becky", "Ouija: Origin Of Evil" oder "Annabelle". Im Musikvideo sitzt sie zunächst mit Verletzungen zu Hause und lässt sich dabei von Hot Water Music, die sie im Fernsehen sieht, schließlich zum Musikmachen inspirieren. "Turn The Dial" ist Teil des im März erschienenen Albums "Feel The Void". Vorherige Singleauskopplungen waren "Habitual", "Killing Time" und "Collect Your Things And Run". Im Oktober werden Hot Water Music einige Auftritte zusammen mit Boysetsfire in Deutschland spielen. Tickets dafür gibt es unter anderem bei Eventim.

Video: Hot Water Music - "Turn The Dial"

Live: Hot Water Music + Boysetsfire

07.10. Bochum - RuhrCongress

08.10. Hannover - Swiss Life Hall

09.10. Berlin - Columbiahalle

10.10. Nürnberg - Löwensaal

11.10. München - Tonhalle

12.10. Wien - Planet.TT/Gasometer

13.10. Stuttgart - LKA Longhorn

14.10. Wiesbaden - Schlachthof

15.10. Wiesbaden - Schlachthof | ausverkauft

+++ Bikini Kill haben ihre Europatour im Juni abgesagt. Als Grund gaben die Riot-Grrrl-Heldinnen auf Twitter an, dass ein Bandmitglied positiv auf Covid getestet wurde und nannten außerdem "andere Umstände, die außerhalb [ihrer] Kontrolle liegen". Zu den abgesagten Auftritten in Europa und Großbritannien zählt auch eine Show auf dem Primavera Festival in Barcelona. Die zwei Shows in Deutschland im August sind von der Absage nicht betroffen. Tickets für das noch nicht ausverkaufte Konzert in Hamburg gibt es bei Eventim. Am 3. Juni wird Bikini-Kill-Gitarristin Erica Dawn Lyle zusammen mit Produzent Vice Cooler das Benefiz-Album "Land Trust: Benefit for NEFOC" veröffentlichen, an dem viele weitere Künstler:innen mitwirkten. Davon erschienen sind bereits die Tracks "Mirrorball" mit Bikini Kill-Frontfrau Kathleen Hanna und "Debt Collector" mit Kim Gordon.

Tweet: Bikini Kill sagen Konzerte ab

We're extremely sorry to announce that due to a band member testing positive for covid & other circumstances beyond our control we will be canceling our upcoming appearance at Primavera Festival and our June EU/UK shows. Please contact the venues for any q's regarding refunds. — Bikini Kill (@theebikinikill) May 31, 2022

Live: Bikini Kill

07.08. Berlin - Astra Kulturhaus | ausverkauft

08.08. Hamburg - Gruenspan

+++ Das Taubertal Festival hat ein Jubiläums-Special angekündigt. Zur 25. Ausgabe des Festivals wird erstmals eine weitere Location in Rothenburg genutzt. Im Garten einer alten Burg über dem Festival-Tal soll ein neuer Platz für Lesungen, Yoga und auch kleinere Konzerte geschaffen werden. Vom 12. bis zum 14. August lesen dort beispielsweise Monchi von Feine Sahne Fischfilet und Tobias Ginsburg aus ihren Büchern. Der musikalische Schwerpunkt liegt im Burggarten eher bei Pop- und Elektro-Newcomern, aber auch Indierocker wie Tim Freitag werden ihr Set in dieser Location spielen. Der Eintritt zum Burggarten an den drei Tagen ist frei. Für das Taubertal Festival im Tal von Rothenburg sind momentan die letzten 1.000 Tickets im Verkauf. Das Line-up wird angeführt von Kraftklub, AnnenMayKantereit und Biffy Clyro. Tickets gibt es momentan noch über karo-tickets.de oder mit etwas Glück als Gewinn der VISIONS-Umfrage über Konzerte und Festivals. Die Veranstalter:innen arbeiten außerdem momentan an einem vollständigen Camping- und Anreisekonzept, das demnächst gesammelt veröffentlicht werden soll.

Live: Taubertal Festival

11.-14.08. Rothenburg ob der Tauber - Eiswiese

+++ Amygdala haben eine Seven-Inch angekündigt und daraus den Song "Darvo" veröffentlicht. Der zeigt die texanische Hardcore-Punk-Band gewohnt aggressiv und mahlend. Der Song ist einer von zwei Titeln, die auf dem Kleinformat "Besitos Para Todos Mis Haters" enthalten sein werden, das am 26. Juni über ihr eigenes Label Disquera del Barrio erscheint. Kaufen kann man es Amygdalas Bandcamp-Seite. Im vergangenen Jahr hatten die Band eine "Split-LP mit Listless" veröffentlicht. Das Album "Our Voices Will Soar Forever" stammt von 2019.

Stream: Amygdala - "Darvo"

Besitos Para Todos Mis Haters by Amygdala

+++ Cat Power hat ihr neues Cover des Rolling Stones-Titels "You Got The Silver" veröffentlicht. Im Gegensatz zur Version der Stones steht nun die Akustikgitarre neben Powers Stimme im Vordergrund. "You Got The Silver" schließt an das Album "Covers" an, auf dem die Alternative-Musikerin Songs verschiedener Künstler:innen neu interpretiert hatte - darunter auch Billie Holidays "I'll Be Seeing You". Power präsentierte den Track pünktlich zu Beginn ihrer Europa-Tour. Dabei wird sie auch Auftritte in Deutschland spielen, unter anderem beim Zeltfestival Rhein-Neckar in Mannheim. Tickets gibt es unter anderem bei Eventim.

Video: Cat Power - "You Got The Silver"

Stream: Cat Power - "You Got The Silver"

Live: Cat Power

03.06. Berlin - Tempodrom

13.06. Hamburg - Kampnagel

24.06. Mannheim - Maimarktgelände (Zeltfestival Rhein Neckar)

27.06. Linz - Posthof

28.06. München - Backstage Werk

+++ Die Emopunk-Band Spanish Love Songs hat ihre gesamte Europatour abgesagt. Ebenso wie Bikini Kill ringen die Bandmitglieder mit Auswirkungen der Corona-Pandemie. "Da einige von uns noch mit Covid kämpfen, müssen wir unsere Sommertour absagen", schreiben sie auf Twitter. Betroffen davon sind auch einige Auftritte in Deutschland. Mitte Mai hatten Spanish Love Songs bereits die Hälfte ihre US-Tour gestrichen. Im April hatten die Emopunker mit "Brave Faces Etc." eine Deluxe-Version ihres 2020er Albums "Brave Faces Everyone" herausgebracht.

Tweet: Spanish Love Songs Tourabsage

Well, this hurts. Due to a few of us still battling Covid, we have to cancel our summer tour. We waited as long as we could, hoping the impacts to our health would ease, but they haven’t and we had to make this difficult choice. pic.twitter.com/TzkxY8PexK — Spanish Love Songs (@SpanishLuvSongs) May 30, 2022

+++ Shinedown haben eine Europatournee angekündigt. Nachdem die Band ihr aktuelles Album "Planet Zero" für den 1. Juli in Aussicht gestellt hatte, waren bereits Daten für eine entsprechende US-Tournee bekannt geworden. Nun schoben die Rocker aus Florida auch Daten für eine Europatournee nach. Darunter befinden sich unter anderem vier Auftritte für Deutschland. Mit von der Partie werden die britischen Rocker Asking Alexandria sein. Tickets für die Shows im November sind ab dem 1. Juli im Eventim-Presale erhältlich oder ab dem 3. Juni im normalen Eventim-Vorverkauf.

Video: Shinedown - Planet Zero"

Instagram-Post: Shinedown kündigen Planet Zero World Tour an

Live: Shinedown

10.11. Köln - Palladium

12.11. Berlin - Columbiahalle

15.11. Offenbach - Stadthalle Offenbach

19.11. München - Zenith

+++ Druids haben eine Live-Performance ihres bald erscheinenden neuen Albums "Shadow Work" veröffentlicht. Um den Release der neuen Platte zu feiern, nahm das das Psychedelic-Sludge-Trio vorab ein Live-Set für das Magazin Metal Injection auf. Gitarrist und Sänger Luke Rauch hatte nach eigenen Angaben schon immer den Wunsch, ein Album in voller Länge live zu präsentieren: "Für mich bestand die größte Herausforderung darin, zu entscheiden, welchen Gitarrenpart ich spielen sollte, da ich mehrere Spuren pro Song aufgenommen habe. Es geht um die Balance, einen vollen Sound zu schaffen, aber trotzdem mit dem Raum und der Dynamik der Platte zu arbeiten, und das in einem Live-Setting." "Shadow Work" wird am Freitag, den 3. Juni via Pelagic erscheinen, vorab gab es bereits drei Single-Auskopplungen zu hören.

Video: Druids - Studio Performance

+++ Jeder macht Fehler - auch Legenden. So hat beispielweise gerade Metallica-Gitarrist Kirk Hammett eines der berühmtesten Gitarren-Intros überhaupt verbockt - auf dem Boston Calling-Festival wollte er "Nothing Else Matters" einleiten, griff aber daneben. Nachdem er den Fehler offensichtlich nicht mehr retten konnte, fiel er selbstironisch in sich zusammen und ließ die "Schande" über sich ergehen. Mit einem Lächeln auf den Lippen entschuldigte er sich: Das ziemlich coole Publikum habe ihn einfach zu sehr abgelenkt. Nice guy Kirk.

Video: Kirk Hammett verspielt sich während des "Nothing Else Matters"-Intros