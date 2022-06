Yeah Yeah Yeahs kündigen Comeback-Album und Single "Spitting Off The Edge Of The World" an

Foto: David Black

Beinahe 10 Jahre gab es kein neues Album von den Yeah Yeah Yeahs, nun sind sie wieder da: Eine fünfte Studioplatte kommt im Herbst, die neuen Single "Spitting Off The Edge Of The World" ist schon jetzt draußen.

2013 hatte das Art-Punk-Trio mit seinem vierten Album "Mosquito" nochmal ordentlich Staub aufgewirbelt, sich von verschiedensten Genre-Versatzstücke inspirieren lassen, um sie dann durch einen Sound-Filter zu ziehen. Entstanden war damals ein Werk, welches nur so vor Vielfältigkeit sprühte und das Leben zelebrierte. Die energetischen Yeah Yeah Yeahs, an die sich die Fans deshalb erinnern, sind nun nach ordentlicher Pause wieder zurück.

Mit "Spitting Off The Edge Of The World" präsentieren sie gemeinsam mit Perfume Genius ihre Comeback-Single - erhabener, glamouröser und Synthie-bewährter Indierock. Das Songwriting wirkt reifer, passend dazu reflektieren Karen O und Co. den Zustand und die Schäden der Umwelt. Das Gast-Feature spiegelt dabei ein persönliches Gespräch wider, welches Karen O mit ihrem Sohn darüber führt, welche Welt er einmal erben wird.

Den leicht düsteren Ton des Songs greift das Musikvideo auf: Perfume Genius wirkt als ein Racheengel mit, der die rebellische Wüstenkönigin Karen O chauffiert. Das sollte man allerdings nicht fatalistisch verstehen, die Frontfrau ist für die zukünftige Generation noch vorsichtig optimistisch: "Ich sehe die jüngeren Generationen, die auf diese Bedrohung starren. Sie stehen am Rande eines Abgrunds und stellen sich dem, was kommt, mit Wut und Trotz. Das macht Mut, und es gibt Hoffnung."

"Cool It Down" heißt das Album, auf dem der Song enthalten sein wird. Der Albumtitel ist inspiriert von einem weniger bekannten Velvet Underground-Song. Und auch im Retro-Plattencover ist der Geist der 60er-Jahre-Heroen zu spüren - eine bewusste Verbeugung von Sängerin Karen O vor dem Jahrzehnt. "Cool It Down" erscheint am 30. September über Secretly Canadian/Cargo als Stream, CD und farbiges Vinyl. Für den deutschen Markt gibt es bei JPC ein exklusives Bundle mit Patch und signiertem Artprint.

Video: Yeah Yeah Yeahs - "Spitting Off The Edge Of The World"

Cover & Tracklist: Yeah Yeah Yeahs- "Cool It Down"

01. "Spitting Off the Edge of the World" feat. Perfume Genius

02. "Lovebomb"

03. "Wolf"

04. "Fleez"

05. "Burning"

06. "Blacktop"

07. "Different Today"

08. "Mars"