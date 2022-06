Vormerken! - Unsere aktuellen Neuentdeckungen

Jeden Dienstag stellen wir euch spannende neue Bands vor, die ihr auf dem Schirm haben solltet. Dieses Mal sind es Laundromat Chicks, Young Pretorians und Housewife.

Laundromat Chicks

Heimatstadt: Wien

Genre: LoFi-Indierock

Für Fans von: The Pastels, Car Seat Headrest, Television Personalities

Tobias Hammermüller ist gerade mal 18 - und er ist Sänger und Gitarrist der Laundromat Chicks. Mit der Band hat er jetzt den Song "You're On The Line" veröffentlicht. Das Stück klingt etwas voller, runder als die früheren Aufnahmen, die seit August 2020 entstanden waren. Eigentlich ist im Mai 2021 mit "Often In The World" auch schon eine Art Debütalbum erschienen. Darauf gibt es Jingle-Jangle, Twee-Pop, Echos vom LoFi der 80er und "genialen Dilettantismus". Am 17. Juni erscheint mit "Trouble" dann das zweite Album über das renommierte österreichische Indie-Label Siluh. Darauf spielt Hammermüller fast alles selbst - live tritt er aber in Bandbesetzung mit Lena Pöttinger (Schlagzeug), Theresa Strohmer (Gitarre, Gesang) und Felix Schnabl (Bass) auf. Letzterer wiederum hat mit Salamirecorder ein eigenes Garage-Punk-Projekt, wo Hammermüller Bass spielt.

Video: Laundromat Chicks - "You're On The Line"

Album-Stream: Laundromat Chicks - "Often In The World"

Often In The World by laundromat chicks

Young Pretorians

Heimatstadt: Portsmouth, UK

Genre: Pop-Punk, Emo

Für Fans von: Spanish Love Songs, The Flatliners, The Menzingers

Bruce Springsteens Heartland-Rock und emotionaler (Pop-)Punk gingen schon immer gut Hand in Hand. Da stellen die Briten Young Pretorians keine Ausnahme dar. Überzeugen kann man sich davon etwa auf ihrer Debüt-EP "State Actors", die im Juli 2021 erschienen ist. Mittlerweile ist die vierköpfige, 2019 gegründete Band einen Schritt weiter, denn mit "Square Eyes" gibt es eine neue Single, die das Binge-Watching thematisiert - ob nun im TV oder an all den anderen Devices beim Doom-Scrolling.

Video: Young Pretorians - "Square Eyes"

Video: Young Pretorians - "Desperate Party Scene"

Video: Young Pretorians - "Average Conversations, Between Average People"

Video: Young Pretorians - "Three Stage T-Shirt Tan"

Housewife

Heimatstadt: Toronto, Ontario

Genre: Indierock

Für Fans von: Snail Mail, Beabadoobee, Soccer Mommy

Zuvor hießen sie Moscow Apartment - so steht es auch noch auf ihrer Facebook-Seite -, aber aus guten Gründen haben sie sich umbenannt. Jetzt heißen sie Housewife, aber dahinter stecken immer noch Brighid Fry und Pascale Padilla, zwei queere, bereits mit etlichen kanadischen Musikpreisen ausgezeichnete Songwriter*innen aus Toronto, die gerade mal 19 und 20 Jahre jung sind. Im Juli 2020 erschien ihre Debüt-EP mit sechs Folk-informierten Indierock-Songs. Mit "Patrick Bateman" gibt es jetzt ein neues Stück, an dem Hank Compton und Savannah Conley mitgeschrieben haben - in Nashville, Tennessee. Der Song widmet sich dem Umstand, dass wir dazu neigen, das Böse zu romantisieren - daher der Name Patrick Bateman, die Hauptfigur aus dem Roman "American Psycho".

Video: Housewife - "Patrick Bateman"

Stream: Housewife - "Better Daughter"-EP