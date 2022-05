Gewinnt eine Reise als Reporter:in für das Punk Rock Holiday-Festival!

Foto: Punk Rock Holiday

Fahrt für uns nach Slowenien zum Punk Rock Holiday und berichtet aus dem Graben! Wir verlosen eine Leser:innen-Reise inklusive Begleitung, Busfahrt - und einem Nachbericht für VISIONS!

Bei dem seit zwei Jahren ausverkauften Festival im slowenischen Tolmin zeltet ihr nicht nur umgeben von Bergen sowie in direkter Nähe zu den zwei paradiesischen Stränden des Festivals - wir schicken euch auch in den Bühnengraben, um für VISIONS einen Nachbericht zu verfassen.

Input dafür gibt es reichlich, denn an dem wohl außergewöhnlichsten Festivalort der Welt spielen Anfang August einige Punkrock-Größen. Neben Bad Religion, Descendents, Lagwagon, Adolescents oder Circle Jerks spielen unter anderem auch Anti-Flag, Mad Caddies, No Fun At All und Petrol Girls. Die Anreise zum Punk Rock Holiday für dich und deine Begleitung übernimmt der Bus. Zustiegsoptionen gibt es in Aachen, Köln oder Frankfurt am Main - dort werdet ihr auf Wunsch auch wieder abgesetzt.

Die Leser:innen-Reise könnt ihr in unserer Verlosungsrubrik gewinnen. Einen Ausblick auf das Festival gibt die im vergangenen Jahr veröffentlichte Doku "The Beast From Soča River" und der After Movie aus 2019.

Video: After Movie Punk Rock Holiday 2019

VISIONS empfiehlt:

Punk Rock Holiday

08.-12.08. Tolmin