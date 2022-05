Beatsteaks streamen neue Single "Kommando Sunshine"

Foto: Beatsteaks

Die Beatsteaks haben den neuen Song "Kommando Sunshine" veröffentlicht. Der ungestüme Wirbelwind von Track erscheint pünktlich zum Start der Beatsteaks-Tour - die von einem besonderen Clubkonzert eingeleitet wird.

Mit "Kommando Sunshine" holen sich die Beatsteaks ein bisschen von dem Geist von "Smack Smash" (2004) zurück: Nach einem verrauschten Intro wetzt der Song ungestüm und punkig los, die Gitarren kratzen, wirbeln und quietschen, das Schlagzeug drückt, Sänger Arnim Teutoburg-Weiß tobt sich in den hohen und mittleren Lagen gleichermaßen aus, alles wirkt dabei einen Hauch seltsam - dieser lustvolle Sommersong im Live-Sound klingt gleichermaßen eingängig wie weird.

Der neue Song ist erstmal nur ein Appetitanreger für die in wenigen Tagen startende Tour der Band, die neben zahlreichen Clubshows auch große Open-Air-Auftritte bei Rock am Ring und Rock im Park sowie zwei bereits ausverkaufte Heimspiel-Shows in der Berliner Wuhlheide einschließt. Tickets gibt es unter anderem bei Eventim.

Zum Warmwerden werden die Beatsteaks am Sonntag eine in kürzester Zeit ausverkaufte Clubshow im Cassiopeia in Berlin spielen, die auch gefilmt wird. Der neue Song soll dort direkt erstmals live zu hören sein, die Show eventuell später auch nachträglich zu sehen sein.

Das noch aktuelle Beatsteaks-Album "Yours" war 2017 herausgekommen, ein Jahr später folgte die Live-EP "Fever Deluxe". Ein weiteres Kleinformat namens "In The Presence Of", auf dem die Band sechs im Original von Frauen gesungene Songs coverte, erschien 2020.

Video: Beatsteaks - "Kommando Sunshine"

Live: Beatsteaks

29.05. Berlin - Cassiopeia | ausverkauft

30.05. Saarbrücken - Garage | ausverkauft

31.05. Freiburg - Jazzhaus

02.06. Karlsruhe - Substage | ausverkauft

03.06. Nürnberg - Rock im Park

05.06. Adenau / Nürburgring - Rock am Ring

09.06. Hamburg - Stadtpark

10.06. Wolfsburg - Hallenbad | ausverkauft

11.06. Dresden - Junge Garde

17.06. Wien - Arena

23.06. Köln - E-Werk

24.06. Köln - E-Werk | ausverkauft

01.07. Berlin - Wuhlheide | ausverkauft

02.07. Berlin - Wuhlheide | ausverkauft

08.07. Konstanz - Klein Venedig

15.07. Paderborn - Schloß- und Auenpark

12.08. Zürich - Dynamo

13.08. Solothurn - Kulturfabrik Kofmehl