Jeff Tweedy veröffentlicht Buch "Wie schreibe ich einen Song“

Seit den 90ern begeistert Wilco-Frontmann Jeff Tweedy durch sein cleveres Songwriting - nun verrät er nicht nur seine Geheimnisse, sondern versucht in seinem neuen Buch "Wie schreibe ich einen Song" Leser:innen seine Methoden beizubringen.

Als Gründungsmitglied, Sänger und Gitarrist von Wilco kann Jeff Tweedy mittlerweile auf 30 Jahre Bandgeschichte und eine üppige Diskografie zurückblicken. Erst vor kurzem hat die Indie-Country-Band aus Chicago, ihr zwölftes Studioalbum "Cruel Country" angekündigt - und wie immer, kann man darauf erwarten, dass es Tweedy gelingt, selbst die größten gesamtgesellschaftlichen Themen oder persönliche Tragödien in lässige Hymnen zu verpacken. Sein Spezialgebiet: Positive Songs selbst für schwere Zeiten.

Während der letzten drei Jahre nutze der mit dem Grammy ausgezeichnete Musiker seine Zeit also, um unter anderem sein Soloalbum "Love Is The King" aufzunehmen. Doch er war nicht nur im Studio produktiv. Mit seinem heute erschienen "Wie schreibe ich einen Song" widmet Tweedy dem Thema Songwriting gleich ein eigenes Buch. Darin liefert er nicht weniger als die Antwort, wie man überhaupt einen Song für die Ewigkeit schreibt, sondern beschreibt auch auf seine selbstironische und witzige Art kreative Schaffensprozesse generell. In 24 Kapiteln erklärt er detailliert seinen Gebrauch von Cut-up-Techniken, Spontanmontagen, automatischem Schreiben und Zufallsarrangements, wobei über allem sein stets philosophischer Ansatz schwebt. Wer also selbst mal einen Song für die Ewigkeit schreiben möchte, findet in den 160 Seiten von Tweedys Plädoyer an die Kreativität auch Schritt-für-Schritt-Anleitungen und die wichtigsten Tipps dazu.

