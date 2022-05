Rise Against spielen intimes VISIONS-Fan-Event - gewinnt Gästelistenplätze!

Foto: Jason Siegel

Bevor Rise Against in den europäischen Festivalsommer starten, haben sie noch etwas ganz Besonderes geplant: Bei einem intimen VISIONS-Fan-Event tritt die Melodic-Hardcore-Band akustisch auf und beantwortet Fan-Fragen - und ihr könnt bei uns Gästelistenplätze gewinnen!

Derzeit bereiten sich Rise Against bereits auf ihre Auftritte bei den Sommerfestivals in Europa vor. Bei Hurricane, Southside und einer Reihe anderer Großveranstaltungen werden die Chicagoer einmal mehr unter Beweis stellen, dass sie bis heute eine der relevantesten, unterhaltsamsten und festivaltauglichsten Bands der Punk- und Hardcore-Szene sind.

Dass Rise Against die leisen Töne jedoch genauso beherrschen, werden sie in Kürze in Zusammenarbeit mit VISIONS demonstrieren: Am 5. Juni um 18 Uhr spielt die Band in unserer Heimatstadt Dortmund eine intime Akustikshow. Im Rahmen der Veranstaltung werden Tim McIlrath und Co. zudem Fragen von Fans beantworten und diesen in Form eines Meet & Greet nahekommen. Tickts für den exklusiven Auftritt gibt es nicht zu kaufen - ihr könnt lediglich Gästelistenplätze in unserer Verlosungsrubrik gewinnen.

Teilnehmen könnt ihr, indem ihr die Frage einsendet, die ihr der Band schon immer stellen wolltet. Einsendeschluss ist der 29. Mai. Erst einen Tag vor der Show bekommen alle 50 Gewinner:innen dann den genauen Konzertort mitgeteilt.

Anfang April hatten Rise Against ein zweites Musikvideo zum Song "Talking To Ourselves" veröffentlicht, der bereits im vergangenen Jahr auf dem neunten Studioalbum "Nowhere Generation" erschienen war. Im neuen Clip waren scannbare QR-Codes zu sehen, die zu bislang vier kurzen Ausschnitten mutmaßlich neuer Songs führten. Was genau die Band in petto hat, ist noch nicht bekannt.

Im Anschluss an "Nowhere Generation" folgte Ende 2021 auch noch die Live-EP "Nowhere Sessions", auf der Rise Against aktuelle Stücke, Bandklassiker und Cover als Session präsentierten.

Live: Rise Against

09.06. Nickelsdorf - Nova Rock

10.06. Interlaken - Greenfield Festival

17.06. Neuhausen ob Eck - Southside Festival

19.06. Scheeßel - Hurricane Festival

25.06. Ysselsteyn - Jera On Air